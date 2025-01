Condensa sui vetri, prevenire è possibile, ecco un segreto fornidabile che ti sarà utilissimo

Ora è possibile prevenire la condensa sui vetri. Ci sarebbe un segreto veramente formidabile per evitarla, ecco come fare.

Nei mesi invernali il problema della condensa sui vetri sembra essere molto comune nelle case italiane. Un fenomeno che si verifica perchè l’aria calda e umida all’interno della casa e va a contatto con la superficie fredda dei vetri; in questo modo si forma la condensa.

In particolare la troviamo in cucina, in bagno e in quelle stanze in cui manca un adeguato ricircolo d’aria. Una situazione che può creare molte più problematiche di quello che si possa pensare.

Se la condensa si accumula è possibile che si formi: muffa, macchie nere sulle pareti e altri problemi che rovinano l’estetica della casa, ma sono anche estremamente rischiose per la salute di chi abita al suo interno.

Uno dei comportamenti sbagliati che si mettono in pratica è chiudere le finestre. Lo si fa per proteggersi dal freddo, ma se contemporaneamente si accendo i riscaldamenti si crea uno sbalzo termico che potrebbe accentuare la problematica.

Strategie pratiche per ridurre la condensa

Il primo step e probabilmente quello che è veramente indispensabile, per riuscire a combattere la condensa, è riuscire a limitare la differenza di temperatura che è presente tra l’interno e l’esterno della casa. Quindi occorre aprire la finestra più volte al giorno, per riuscire a offrire un buon ricambio d’aria e quindi ridurre l’umidità; un’accortezza che si rivela veramente indispensabile, soprattutto per le stanze in cui si accumula più condensa. Altrettanto utile sarebbe installare delle ventole di aspirazione, ovvero dei deumidificatori che permettono di mantenere i livelli di umidità sempre sotto controllo.

Ci sono poi, le piccole abitudini quotidiane a essere determinanti, come l’utilizzo del coperchio quando si cucina, non asciugare il bucato in casa e permettere all’aria di circolare, che sono importanti per mantenere un buon livello di umidità.

Il rimedio della nonna per eliminare la condensa

Se tutte le accortezze non sono sufficienti, ci sarebbe un metodo estremamente efficace, che ci rivelano le nostre nonne: il sale grosso. Un rimedio home made che sfrutta la straordinaria capacità del sale di assorbire l’umidità presente nell’aria, andando a ridurre l’umidità all’interno della stanza. Si può prendere quindi, un contenitore di plastica di piccole dimensioni, riempirlo con del sale grosso e posizionarlo in un angolo della casa.

Il sale di tanto in tanto deve essere controllato perchè potrebbe essere bagnato o essersi addirittura sciolto. Un rimedio ecologico e a basso costo, molto efficace per tutti coloro che devono eliminare l’umidità velocemente.