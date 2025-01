Cellulari vecchi, ma valgono una fortuna: non buttarli, puoi ritrovarti in pochi anni a diventare un milionario

Se sei un nostalgico e hai ancora i vecchi cellulari conservati in un cassetto, potresti ricavarne una fortuna e non lo sai.

I ragazzi di oggi sono nati direttamente con lo smartphone in mano. Sin da piccoli sono abituati a guardare immagini e cartoni animati sullo schermo.

Non immaginerebbero mai un mondo senza tecnologia, senza essere connessi praticamente tutto il giorno.

Chi ha invece almeno una quarantina d’anni, sa cosa significa vivere senza essere letteralmente intrappolati nella rete internet, che negli ultimi anni è diventata sempre più presente.

Tutto è cambiato, così come sono cambiati i cellulari. I nostalgici ne hanno ancora qualcuno conservato, senza sapere che oggi alcuni modelli potrebbero valere una fortuna. Forse anche tu hai da parte un tesoretto e non lo sai.

Cellulari vecchi: possono valere una fortuna

I primi cellulari pesavano tanto ed erano veramente ingombranti. In seguito sono rimpiccioliti e oggi sono nuovamente di grosse dimensioni, anche se molto sottili e super tecnologici. Nel corso degli anni abbiamo assistito ad un cambiamento incredibile, sia nelle dimensioni che nelle funzioni. Già solo fino a una decina di anni fa nessuno immaginava quello che oggi possiamo fare con un semplice telefono.

Praticamente un computer, con il quale navigate in rete, inviare email, guardare film e video. E videochiamare. Chi si ricorda i vecchi sms, l’unico modo per comunicare un tempo. Pochi caratteri in cui far stare tutti i nostri pensieri. Ma quali sono i modelli che oggi valgono di più?

Controlla se ce li hai anche tu

Secondo ilgiornale.it, al primo posto tra i più richiesti dai collezionisti c’è proprio il primo modello venduto, ovvero il Motorola DynaTAC 8000x. Peso: un chilo. Per una lunghezza di oltre 30 centimetri. Sul mercato dal 1983, oggi qualcuno è disposto a pagarlo anche 8mila euro. Nel 1996 l’iconico film Matrix mostra il Nokia 8110, elegante e con sportellino scorrevole. Ben tenuto e con la confezione originale, oggi arriva anche a 3mila euro.

Al terzo posto tra i modelli più richiesti e pagati dai collezionisti c’è il primissimo iPhone della Apple, il punto di svolta tra il vecchio telefono e il nuovo smartphone. Un modello nuovo nella sua scatola oggi vale oltre 2mila euro. Infine ancora un Nokia, il modello 8800, arrivato sul mercato nel 2005, è considerato tra i più desiderati. Se in buone condizioni infatti può arrivare al valore di 1.300 euro. Come vedi un vecchio cellulare tenuto in un cassetto potrebbe fruttarti una fortuna, corri a controllare il suo valore di mercato.