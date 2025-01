Il cavolfiore fa abbassare il colesterolo: sfrutta queste ricette e ti sentirai sempre meglio

Non farti fermare dall’odore pungente: il cavolfiore è un ottimo alleato per combattere il colesterolo. Scopri come cucinarlo per sfruttarlo al meglio.

A qualcuno non piace a causa del suo odore particolarmente pungente, soprattutto quando viene cucinato. Sicuramente quando si prepara il cavolfiore, si sente.

Ma questo non dovrebbe essere un motivo per non mangiarlo, anzi. Ce ne sono moltissimi altri per farlo, e riguardano le sue proprietà.

Amico della dieta, apporta solamente 25 calorie circa per 100 grammi, poiché è composto principalmente da acqua. Ma contiene anche vitamine, sali minerali, fibre.

E sono proprio queste ultime ad essere vere alleate per controllare l’assorbimento del colesterolo e anche degli zuccheri. Ma per poterne beneficiare appieno occorre cucinarlo bene. Vediamo come.

Cavolfiore: cucinalo così per abbassare il colesterolo

Per sfruttare al meglio le proprietà del cavolfiore bisogna cucinarlo in modo da non disperdere i nutrienti. Uno dei migliori metodi, adatto anche ad altri tipi di verdura, è quello al vapore. Non solo infatti preserva al meglio i nutrienti, ma non richiede nemmeno l’aggiunta di grassi. Elimina il torsolo, taglialo a cimette piccole, lavale e mettile nel cestello per la cottura al vapore. Cuoci per pochi minuti, deve rimanere croccante. Condisci con un fiolo di olio e un pizzico di sale e pepe.

E lo hai mai assaggiato arrosto? Metti le cime già lavate in una ciotola e condisci con olio d’oliva, aglio in polvere, paprika, sale e pepe, mescola bene e poi disponi su una teglia senza sovrapporre. Cuoci quindi in forno per circa 20-25 minuti a 190 gradi fino a che sarà dorato. Buonissimo.

Le ricette giuste

Quando fa freddo non c’è niente di meglio che una crema di cavolfiore. Dopo averlo cotto al vapore come indicato in precedenza ma facendolo ammorbidire di più, scola e trasferisci nel boccale del mixer o in una ciotola. Aggiungi poi un filo di olio d’oliva, sale, pepe e noce moscata e frulla fino a ottenere una consistenza cremosa. Se preferisci puoi aggiungere una piccola patata, sempre cotta al vapore.

Infine prepara un bel contorno a base di cavolfiore. Cuoci al vapore lasciando croccanti le cimette e poi, dopo averle messe in una ciotola, aggiungi qualche pomodorino tagliato a metà, un cetriolo a fette o a cubetti e una manciata di olive. Condisci con sale e olio d’oliva, mescola e gusta.