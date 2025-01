Regalone della Meloni: detrazione totale delle spese per i figli, ora il Governo fa sul serio: ufficializzato tutto adesso

Novità 2025: almeno una rende felici le famiglie italiane, la contiene la legge di Bilancio 2025 e la annuncia la stessa Giorgia Meloni.

La legge di bilancio è ufficialmente entrata in vigore dal primo di gennaio, seppure alcune misure siano ancora in via di attivazione. Tra le numerose novità che hanno fatto storcere il naso agli italiani, ce ne è una che sembra davvero andare solo a favore delle famiglie senza pagare alcuno scotto.

Il Paese è già abbastanza agitato dopo le numerose polemiche, ancora in corso in realtà, riguardante l’applicazione del nuovo codice della strada.

Per non parlare della decurtazione di alcuni bonus economici e del mancato rinnovo di altri.

Eppure, una luce nemmeno tanto in fondo al tunnel c’è. Un “regalo” da parte del Governo Meloni che era ormai insperato si prepara a rischiarare alcune situazioni davvero complesse dal punto di vista economico: ecco come.

Una detrazione che viene ampliata in modo massiccio, il regalo del Governo per la Befana

Alcune delle nuove regole introdotte dalla Legge di Bilancio relativa all’anno appena iniziato riguardano le detrazioni fiscali. Sappiamo quanto, infatti, la pressione fiscale influisca ampiamente sui guadagni dei cittadini, talvolta rendendo impossibile arrivare a fine mese senza qualche debito verso lo stato. Questo precipita quando si ricevono cartelle esattoriali con more imponenti che non vanno certo a migliorare la situazione.

Oltre alle prospettive di rottamazione, dunque, il Governo ha deciso di introdurre la possibilità di ottenere detrazioni al 100% per quanto riguarda le spese che concernono i figli. Detrazioni integrali, dunque, saranno applicate, ma solo nel caso in cui si rispettino certi requisiti. Ecco come funzionerà.

Niente più tasse su moltissime spese: scopri se rientri nei requisiti imposti dalla normativa

I nuovi benefici fiscali riguarderanno istruzione, per attività sportive, e spese mediche relative alla prole. Si parla di figli a carico fino ai 30 anni – una età in cui per vari motivi è sempre più comune non essersi staccati dal nucleo familiare di origine.

I tetti massimi di reddito sono di 4.000 euro per i giovani fino a 24 anni e di 2.840,51 euro per chi abbia superato i 24 anni. Per quanto riguarda i figli con disabilità non vi è, invece, alcun requisito anagrafico. La detrazione sarà applicata in modo diverso ed equo rispetto alla situazione dei genitori: separati o non. La possibilità di detrazione al 100% è rivolta, dunque, alle fasce reddituali più basse, ma è un significativo passo avanti così come il riconoscimento dei figli a carico con limite di età fino a 30 anni: un segno che finalmente è stato compreso quanto sia complesso oggi l’accesso al mondo del lavoro stabile.