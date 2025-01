Posto di blocco auto, ora ti controllano la soglia punti: se non ne hai abbastanza, ti SOSPENDONO la patente seduta stante

Da questo momento in poi, al posto di blocco ti controllano quanti punti ti sono rimasti, se non ne hai a sufficienza ti sospendono subito la patente.

Il nuovo Codice della Strada da alcune settimane, ha rivoluzionato le regole per gli automobilisti italiani. Quello di cui si ha bisogno sono strade molto più sicure che si possono ottenere solo ed esclusivamente con una normativa molto più severa e sanzioni piuttosto stringenti.

Molti i temi che nella revisione sono stati toccati e come annunciato anche dai media, trovarsi senza patente è veramente molto più semplice di quello che si possa credere.

Affinchè la nuova normativa venga rispettata, in ogni città vi è stato un vero e proprio dispiegamento di forze, con un intensificarsi dei posti di blocco, volti a verificare che non avvengano infrazioni che possano mettere a rischio gli utenti della strada.

Tra i controlli che più di frequente vengono messi in atto, vi è quello sul numero di punti della patente, ecco cosa sta cambiando.

Il Nuovo Codice della Strada e gli automobilisti indisciplinati

Il Nuovo Codice della Strada è entrato in vigore il 14 dicembre scorso e ha l’obiettivo di riuscire a garantire a tutti una maggiore sicurezza in strada. La severità delle sanzioni che vengono ora applicate è volta a spingere gli automobilisti a rispettare le regole, senza mettere in atto comportamenti potenzialmente pericolosi.

Numerosi i cambiamenti, anche piuttosto rilevanti: sanzioni più elevate per chi viene trovato ad utilizzare lo smartphone mentre è al volante, ma anche per chi viene sorpreso con un tasso alcolemico elevato. Inoltre è stato deciso di porre maggiore attenzione nei confronti dei neopatentati, con modifiche sia sulle modalità di conseguimento di foglio rosa e patente, sia nella potenza delle auto a loro dedicate. Ma i cambiamenti importanti non sono solo questi.

Soglia punti e sospensione immediata della patente

Una delle novità che potrebbe creare non pochi grattacapi agli automobilisti italiani è quella sul controllo della soglia punti durante i posti di blocco, si prevede infatti: una sanzione immediata per coloro che anno meno di 20 punti e commettono una grave infrazione.

Nel caso in cui si venga fermati con meno di 20 punti, allora si rischia una sospensione breve della patente, che potrebbe cambiare in base a quello che è il punteggio residuo. Se si hanno almeno 10 punti la sospensione sarà di 7 giorni, 15 i giorni per chi ne ha di meno. Possono far scattare tali provvedimenti, infrazioni come: mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, uso del telefono alla guida, guida contromano, mancato rispetto del semaforo o precedenza, e sorpassi pericolosi. In particolare, la sanzione viene applicata se la violazione è contestata immediatamente sul posto, in caso di notifica successiva non sarà valida.