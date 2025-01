Legge 104, ora hai diritto agli elettrodomestici gratuiti: fatti valere, segui l’iter (semplicissimo) e non buttare più neanche un centesimo

Con la Legge 104 hai diritto agli elettrodomestici gratuitamente, devi però far valere i tuoi diritti e seguire uno specifico iter.

Parlando di agevolazioni di cui le persone con disabilità possono giovare, a volte si crede che ci si riferisca solo ed esclusivamente alle possibilità di assistenza medica e personale. Ma in realtà, la Legge 104 offre molte più possibilità di quello che si possa credere e conoscere la normativa che tutela i diritti di coloro che sono disabili.

Grazie alla legge 104 è possibile accedere a diritti specifici pensati per favorire chi è stato meno fortunato, per una condizione di salute che non lo avvantaggia affatto.

Probabilmente uno dei diritti meno noti, di cui possono godere coloro che sono disabili e che possono avere l’applicazione delle agevolazioni della Legge 104, è la possibilità di ottenere degli elettrodomestici e dei dispositivi tecnologici a condizioni che si rivelano estremamente vantaggiose.

Ecco allora, in che modo tutto questo funziona.

Come migliorare la qualità della vita con i dispositivi giusti

Alla base di queste agevolazioni ci sarebbe un’idea di base, ovvero, che i dispositivi tecnologici siano essenziali nella vita di tutti i giorni, soprattutto per coloro che per problematiche di salute, ne possono sfruttare i grandi benefici. Quando si pensa a elettrodomestici come: lavastoviglie, frigorifero, computer e smartphone, non ci si riferisce solo alla comodità del loro utilizzo, ma anche al grande aiuto che offrono a coloro che hanno patologie croniche e limitazioni di tipo fisico.

Occorre però sottolineare come, i costi di tali strumenti, possono rivelarsi oltremodo elevati e non tutti hanno la possibilità di accedervi. Proprio su questi specifici casi interviene la Legge 104, la quale permette di avere un concreto aiuto per l’acquisto di dispositivi che aiutano a maturare la propria autonomia e aumentare la qualità della propria vita. Il supporto offerto dalla Legge 104 vale tanto per gli elettrodomestici, che per apparecchi come computer e modem, ritenuti altrettanto importanti.

Agevolazioni della Legge 104: dispositivi con IVA ridotta e detrazioni IRPEF

2 sono le tipologie di agevolazioni di cui coloro che godono dei diritti della Legge 104 possono sfruttare. Da una parte la riduzione dell’IVA al 4%, invece dell’aliquota standard del 22%, qualcosa che offre un risparmio immediato sul prezzo del prodotto finale. Dall’altra la detrazione IRPEF del 19% che permette di sfruttare un notevole vantaggio fiscale.

Due possibilità che permetterebbero di avere un notevole vantaggio a livello economico, ma per le quali occorre presentare una documentazione specifica quando si provvede all’acquisto del bene. In particolare vendono richiesti: certificato di invalidità funzionale permanente rilasciato dall’ASL o dalla Commissione medica integrata, oltre alla certificazione del medico curante che attesta il collegamento funzionale tra la disabilità e il dispositivo acquistato. Agevolazioni che riducono i costi e che permettono, a chi ha delle disabilità di avere a disposizione strumenti molto utili per l’integrazione e l’autosufficienza.