Guardi le serie TV Neflitx e non paghi il Canone Rai: è legale, puoi farlo benissimo, ecco il trucchetto che ti salva le tasche

Puoi guardare le serie TV Netflix e non pagare il Canone Rai: a permettertelo è proprio la legge. Un trucchetto che finalmente ti salva.

La maniera in cui la maggior parte di noi guarda, ora, la TV è completamente differente dal passato. Negli ultimi anni le piattaforme di streaming sono aumentate in maniera smisurata e ognuna di loro offre la possibilità di un abbonamento, più o meno costoso, che si adatta alle possibilità di tutti.

Nel periodo della pandemia le piattaforme hanno incominciato la loro scalata verso il successo, tra di esse, quelle che hanno riscosso i maggiori apprezzamenti sono: Netflix, Amazon Prime, Disney+, senza scomodare Sky, che ormai da anni ha tra le sue fila centinaia e centinaia di italiani.

Il vantaggio di queste piattaforme è la possibilità di vedere qualsiasi tipologia di programma, senza doversi, in qualche misura, accontentare di quella che è la programmazione standard. È quindi possibile vedere film esclusivi, serie TV, reality e molto altro ancora.

Purtroppo dobbiamo sottolineare come, per quanto piccoli che siano, gli abbonamenti hanno comunque un peso su quello che è il bilancio familiare, ma nonostante ciò, sembra pesare meno del Canone Rai.

Come risparmiare destinando i soldi del Canone Rai alle piattaforme streaming

Per moltissimi consumatori, scegliere l’abbonamento per le piattaforme in streaming è molto più conveniente che pagare il canone Rai. Ovviamente questo punto di vista lo si deve alla vastità di programmi che lo streaming offre. Il ricco catalogo messo a disposizione, fa propendere il consumatore verso le piattaforme e non il Canone Rai. Considerando però, i costi piuttosto elevati raggiunti dagli abbonamenti, esattamente come il Canone Rai, che per quest’anno torna a 90 euro, sembra normale che in molti cercano un modo di risparmio.

Il primo passo è quello di valutare attentamente l’offerta della televisione tradizionale, successivamente informarsi se, oltre a risparmiare sui vari abbonamenti, sia possibile anche procedere con una riduzione dell’importo del Canone.

Il trucchetto legale per non pagare il Canone Rai

Sono in pochi a saperlo, ma la legge italiana prevede alcune possibilità per non pagare il Canone Rai. Questo si traduce in un importante risparmio per ognuno dei consumatori. Il primo metodo per riuscire ad avere una riduzione del Canone è quello di provare che non si ha in casa un apparecchio televisivo. In questo caso occorre compilare un apposito modulo da consegnare all’Agenzia delle Entrate annualmente, per evitare l’addebito automatico del Canone Rai. A tal proposito occorre ricordare che delle dichiarazioni mendaci sono causa di gravissime sanzioni.

Quando si invia il modulo allora sarà possibile risparmiare sul Canone, per poi poter dirottare lo stesso denaro sul pagamento degli abbonamenti per le piattaforme, che dovranno essere utilizzate tramite tablet o computer. Possono poi godere si esenzione gli over 65 e coloro che hanno pensione base.