Fa bene mangiare le noccioline? Chiedilo al tuo colesterolo, anzi, meglio, al tuo nutrizionista

Le noccioline fanno davvero bene alla salute? Andiamo a scoprire il parere degli esperti. Tutti danno la stessa risposta.

Chi non ha mai gustato delle noccioline durante momenti di aperitivi, feste e serate? È un cibo ottimo da prendere in considerazione quando si condividono dei momenti con altre persone. Il nome varia da regione a regione. In Emilia Romagna vengono chiamate Scachetti, pinozze in Basilicata, in Toscana caccaetti, in Sicilia calacavisi.

Non ci crederai, ma i resti archeologici più antichi sono datati a 7.600 anni fa in Perù dove le condizioni climatiche erano favorevoli per la coltivazione. Come se non bastasse ci sono anche delle raffigurazioni tipiche dell’arte precolombiana. In Italia sono arrivate nel XVIII secolo e da allora la coltivazione avviene con una certa costanza.

Necessitano di un clima caldo per svilupparsi bene, in quanto nel 2017 la produzione mondiale è stata di circa 47 milioni di tonnellate! Un dato davvero sorprendente. Questo dipende anche dalle proprietà benefiche.

Secondo quanto riportato sul sito liceolandi.it pare che ci sono tante cose che non si conoscono sulle noccioline. Ma fanno davvero bene alla salute? I nutrizionisti sono concordi nel dare la stessa risposta.

Ecco l’idea dei nutrizionisti sulle noccioline

In questi giorni di festa a tavola le noccioline sono state mangiate ben volentieri, anche perché simboleggiano il buon augurio per l’anno nuovo. Essi rientrano nella categoria della frutta secca e sono amate da grandi piccini, a prescindere dalla classe sociale. Non tutti sanno che fanno parte della famiglia dei legumi perché biologicamente più vicini ai fagioli ai ceci e piselli.

Infatti per questo motivo si differenziano molto dalla frutta secca. Sono ricche di proteine e non c’è un’altra percentuale di carboidrati. I grassi sono per lo più buoni e in particolare ci sono quelli del gruppo Omega, i quali hanno un effetto benefico sul sistema circolatorio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @vitocola

Consigli da prendere alla lettera per la buona alimentazione

Sono anche ricche di sali minerali, tra cui il magnesio, il potassio e il fosforo. Sono estremamente favorevoli per il sistema nervoso e stimolano ulteriormente il sistema cognitivo. Sono in grado di migliorare la concentrazione e l’apprendimento e c’è anche una buona notizia per chi soffre di colesterolo. In poche parole per via dei sali minerali si può tenere a bada il colesterolo alto.

Inoltre c’è da aggiungere che le noccioline non tostate o salate favoriscono anche la salute della pelle perché rinnovano le cellule dell’epidermide. Il sodio evita problemi inerenti all’ipertensione. Tuttavia il consumo deve essere moderato e non si deve andare oltre i 30 g al giorno. Questo è consigliabile se si tiene conto alle calorie perché superano i 600 per etto.