Abolito bollo auto nel 2025: passa la legge, è ufficiale, anche Salvini è d’accordo, in questi casi non devi pagare più niente

Passata la legge, nel 2025 non pagherai più il bollo auto. Salvini adesso è d’accorso e in questi casi non devi pagare proprio nulla.

Se c’è una tassa su cui si instaurano un gran numero di discussioni, quella è sicuramente il bollo auto. La tassa di possesso è da molti considerata come una spesa non solo inutile, ma oltremodo pesante e sono tantissimi coloro che continuano ad adottare un comportamento di evasione,

Ma la buona notizia è che nel 2025 ci saranno sicuramente importantissime novità a riguardo, alcune delle quali faranno molto piacere ai contribuenti.

I provvedimenti introdotti con la Nuova Legge di Bilancio, sono tutti orientati a un maggior sostegno nei confronti dei cittadini, che non poche difficoltà si sono trovati ad affrontate in questi mesi. Matteo Salvini stesso, si è detto estremamente favorevole a una revisione della normativa che riguarda il bollo auto.

Cerchiamo allora di comprendere in quali situazioni è possibile ottenere un’abolizione della tassa.

Bollo auto: un peso sempre meno giustificato

Nonostante le numerose discussioni che si sono avute a riguardo, per molti anni è stato possibile giustificare il bollo auto, affermando che il denaro raccolto era per finanziare la manutenzione delle infrastrutture stradali. Ma aumentando le accise per quello che riguarda il carburante e anche le tariffare autostradali, sono tanto i cittadini che credono fermamente che continuare a pagare l’imposta non sia affatto giusto. Insomma, non ci sarebbe più nessuna reale motivazione per riuscire a giustificare l’obbligo di pagare il bollo.

Ovviamente tali discussioni si sono poi spostate in parlamento e questo è stato il punto di partenza per un intenso lavoro che ha riguardato la tassa. Il panorama fiscale che riguarda gli automobilisti è radicalmente cambiato e tra quelle che sono state le ipotesi avanzate, quella che maggiormente ha convinto è la riduzione progressiva del bollo, fino alla sua eliminazione. Una grande opportunità per gli italiani, che devono però, essere in possesso di autoveicoli con determinate caratteristiche.

Quando non pagherai più il bollo: ecco il segreto

Anche per il 2025 è possibile godere di esenzioni per il bollo, nel caso in cui si sia in possesso di un’auto elettrica, una vettura con più di 30 anni, ovvero nel caso in cui si sia disabili, grazie ai diritti della Legge 104. Ma ci sarebbe un altro caso grazie al quale è possibile non pagare il bollo: la prescrizione. La normativa attuale prevede che il bollo auto venga prescritto dopo 3 anni, ma l’Agenzia delle Entrate non deve notificare alcuna richiesta di pagamento entro il termine.

Quindi se non si ricevono comunicazioni ufficiali, il debito decade e non viene più richiesto. La prescrizione si interrompe nel caso in cui si ricevano delle notifiche formali; quindi per riuscire a sfruttare tale possibilità occorre tenere traccia delle comunicazioni che si sono ricevute. Un trucco veramente molto efficace.