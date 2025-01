Aumento delle bollette per gli italiani da Gennaio 2025: se fai parte di queste categorie sei nei guai, ti sfilano metà stipendio

Da Gennaio 2025 non c’è scampo per gli italiani, sono previsti importanti aumenti delle bollette e se fai parte di queste categorie, sei nei guai.

Brutta tegola in apertura di questo 2025 per un gran numero di famiglie italiane. Lo si temeva e purtroppo è successo, ecco che a bussare alla porta, arriva l’aumento delle bollette dell’energia elettrica.

Gli esperti ne hanno parlato e ne parleranno, prevedendo una vera e propria impennata dei prezzi, che finisce per essere un colpo basso per il bilancio familiare di tanti cittadini italiani.

Come se non fosse sufficiente, la già precaria condizione economica in cui ci si trova, ecco che lo scenario che si apre non è affatto roseo. A combinarsi, una serie di fattori, tra cui la crisi energetica che sta toccando diverse nazioni, l’inflazione e l’aumento delle tasse indirette.

In un quadro così complesso, il governo sta cercando di risolvere il problema, ma scopriamo quale delle fasce della popolazione risulterà maggiormente toccata.

Una tempesta perfetta tra materie prime e oneri aggiuntivi

Alcuni fattori economici globali, uniti a delle scelte politiche interne, hanno fatto in modo che si innescasse un aumento realmente vertiginoso delle bollette. L’inflazione ha fatto schizzare i prezzi delle materie prime a livelli estremamente elevati, rendendo la produzione oltremodo costosa, esattamente come la distribuzione dell’energia. A tutto ciò si uniscono anche gli oneri di sistema, oltre alle tasse e ai sovrapprezzi che stanno interessando tanto le bollette della luce, quanto quelle del gas.

Semplice immaginare che il malcontento cresce, anche per via della completa assenza di chiarezza. Il Governo sta quindi cercando delle soluzioni, anche se, al momento, non sembra che ci siano reali segnali di intervento a livello strutturale. La crisi economica che ha colpito il mondo intero, non fa altro che peggiorare la situazione.

Le categorie più colpite: rischi per chi vive con un reddito medio

Tra i diversi motivi che porteranno all’aumento degli importi, occorre ricordare anche l’incremento del canone Rai, anch’esso estremamente influente sulla bolletta. Una serie di fattori che determinano coloro che saranno maggiormente toccati dagli aumenti, ovvero: i nuclei familiari che presentano dei redditi medi. Tali famiglie potrebbero addirittura vedere il 50% del loro stipendio assorbito completamente dalle spese per l’energia elettrica. In particolare saranno colpiti da questo aumento sconsiderato dei prezzi: i nuclei che presentano soglie di reddito superiori a quelli previsti per i bonus dell’energia elettrica, i cittadini che vivono in case poco efficienti, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi, che non fanno parte delle categorie protette, le famiglie con reddito basso, che non godono di agevolazioni.

Sarà chiamato ad intervenire il Governo, che dovrà trovare una soluzione a quella che sembra essere una vera emergenza sociale.