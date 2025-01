Codice della Strada, questi vincoli NON sono attivi, e non possono MAI multarti: prendi nota, non farti fregare

Il nuovo Codice della Strada ha apportato diverse modifiche tra le sue norme, ma alcuni vincoli non sono attivi. Nessuno può multarti.

Se ne parla ormai da mesi: il Codice della Strada sta cambiando. Nuove norme, nuove leggi, vincoli e restrizioni, tante le novità previste.

Sono tanti infatti i provvedimenti presi in materia di sicurezza, per allineare le leggi che regolamentano tutto ciò che ruota intorno alla strada, ai tempi che cambiano.

Dal 14 dicembre 2024 sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il nuovo Codice della Strada, con importanti modifiche alle norme fino ad oggi conosciute.

Ma sebbene siano tanti i cambiamenti, e moltissime le multe già comminate, bisogna fare attenzione: tanti vincoli non ci sono, e nessuno può sanzionarti. Scopri quali non sono validi.

Codice della Strada: non tutti i vincoli sono attivi

Tra i cambiamenti apportati al Codice della Strada i più importanti sono gli inasprimenti delle sanzioni per le infrazioni commesse alla guida. Questo per rendere le strade più sicure, e punire tutti quei comportamenti che mettono a rischio l’incolumità degli utenti della strada, siano essi alla guida di veicoli o a piedi. Sanzioni severe quindi per chi viene sorpreso ad usare il cellulare mentre guida, o con un tasso alcolemico superiore al consentito. Nuovi limiti anche per i neopatentati, che possono causare incidenti a causa dell’inesperienza.

Già nei primi giorni immediatamente successivi all’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada sono fioccate decine di multe. Ma attenzione, ci sono alcuni limiti che non sono ancora in vigore, e non possono sanzionarti. Alcuni provvedimenti infatti non sono ancora operativi, andiamo a vedere quali.

Per questo non possono multarti

Si è parlato tanto di guida in stato di ebrezza e di alcolock, un dispositivo da installare obbligatoriamente sulla propria auto se recidivi. Una sorta di etilometro collegato al motore, che non fa partire l’auto se, una volta soffiato, rileva un tasso alcolemico non idoneo. Sembra proprio che l’attuazione di questa misura sia ancora lontana.

Così come è ancora lontano l’obbligo di apporre la targa ai monopattini. Si tratta di un contrassegno identificativo adesivo, ma si dovrà attendere il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti che deve stabilirne le modalità di stampa e il prezzo. Sono tanti ancora i cambiamenti per i quali si dovrà attendere i giusti tempi tecnici affinché vengano messi in atto, consigliamo di rimanere aggiornati ed informati.