Segni sulle porte o sulle maniglie, attenzione, se li noti chiama i Carabinieri, vogliono entrarti dentro casa e rubarti tutto

Se noti dei segni sulla porta della tua abitazione allora devi immediatamente contattare le Forze dell’Ordine perché sei in pericolo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Purtroppo i truffatori non vanno mai in vacanza, soprattutto nei periodi di festa proprio perché c’è chi va via per qualche giorno. Quante volte sarà capitato di sentire le notizie di persone rientrate a casa dopo giorni trovandola a soqquadro? Questo accade che vengono prese di mira dai ladri che sanno di andare a colpo sicuro.

Uno dei tanti errori che si commette è quello di condividere delle foto sui social lasciando intendere di non stare nell’ambiente domestico, bensì altrove. Quale migliore occasione per poter intervenire e agire indisturbati? Non a caso si consiglia di assumere un atteggiamento più riservato in modo tale da non far divulgare la notizia della propria assenza in casa.

I ladri sanno sempre come agire perché non lasciano mai niente al caso. Quando vogliono derubare una famiglia studiano tutte le mosse e le abitudini per poi entrare in azione. Il tutto sembra essere molto inquietante.

In alcune zone del nostro territorio i cittadini sono preoccupati perché è stato scoperto un nuovo modus operandi che sta creando dei disagi.

Se ci sono questi segni sulla porta chiedi immediatamente aiuto

Secondo quanto riportato sul sito ilgiunco.net pare che i ladri abbiano escogitato un nuovo piano per poter rubare presso delle abitazioni. Per fortuna i Carabinieri sono riusciti a individuare dei dettagli che possono fare la differenza. Infatti hanno invitato tutti a prestare attenzione ad alcuni segni sia sui muri che sulle porte.

A tal proposito i cittadini sono invitati a collaborare contattando il numero di emergenza quando si rendono conto che c’è qualcosa che non va. Andiamo a scoprire maggiori dettagli.

Ecco il nuovo piano escogitato dai malfattori per derubarti

In poche parole i ladri possono lasciare dei segni ai lati della serratura della porta perché non sono altro che dei segnali lasciati da qualcuno per indicare l’abitazione da prendere di mira per un furto. La scelta non è casuale, dato che le Forze dell’Ordine hanno notato che questo fenomeno interessa soprattutto le case collocate nelle zone periferiche. Si tratta di zone che sono difficilmente raggiungibili e poco illuminate.

Probabilmente i segni possono far capire che nella casa non c’è nessuno e, di conseguenza, i malfattori possono agire indisturbati. Per evitare che possano farla franca, nelle zone più esposte a questo pericolo ci saranno più pattuglie in transito. Lo scopo è garantire a tutti la massima sicurezza e allontanare chi vuole arricchirsi a spese degli altri.