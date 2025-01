Hai controllato il conto? Devono entrarti 500 euro dal Governo, è legge: se non li vedi, vola al Comune, hai pochissime ore per non perderli

Ormai è legge, controlla sul conto perchè devono entrarti 500 euro da parte del Governo, se ancora non li vedi, vai in comune.

Quello che sta per arrivare alle famiglie è un aiuto economico che nessuno si aspettava. Il Governo ha ormai firmato la legge e per molti si prevede la possibilità di beneficiare di un bonus di ben 500 euro.

Un sostegno concreto che andrà a offrire aiuto a tutte quelle famiglie in grande difficoltà economica. Un bonus che arriva proprio ora, dopo le vacanze natalizie, che tante spese hanno portato con loto.

Nonostante la platea dei beneficiari sia veramente ampia, probabilmente non tutti hanno già ricevuto l’accredito e in questi casi è fondamentale agire repentinamente, al fine di riuscire ad ottenere quello che spetta.

Se ancora non hai visto sul tuo conto, un accredito da 500 euro, allora recati immediatamente nel tuo Comune di residenza, per controllare che non vi siano delle problematiche.

Chi può ricevere i 500 euro: i requisiti da verificare

Per poter beneficiare di questo bonus, occorre essere in possesso di taluni requisiti, proprio come succede per qualsiasi altro sussidio, che viene proposto dal nostro sistema economico. Questi 500 euro vengono erogati a favore delle famiglie che vivono in una maggiore difficoltà economica e che hanno quindi, risentito dell’attuale crisi che ha portato non pochi grattacapi agli italiani.

Il primo tra i requisiti di cui essere in possesso è un ISEE inferiore a 15 mila euro. Inoltre tutti i membri della famiglia devono essere iscritti regolarmente all’anagrafe della popolazione residente e nessuno di essi deve essere titolare di uno dei sussidi previsti dallo Stato italiano.

Ecco come avere i 500 euro: tutto quello che c’è da sapere

Il bonus di cui si sta parlando e che ha alle spalle un sistema di assegnazione piuttosto semplice è la Carta Dedicata a te, uno strumento che era stato introdotto già lo scorso anno dal Governo e che va a sostegno delle famiglie che presentano i requisiti precedentemente elencati. Per poterne beneficiare non è prevista alcuna domanda, considerando che è lo stesso comune di residenza a valutare l’idoneità del nucleo familiare, dando priorità a quelli con almeno 3 componenti, di cui un minore.

Il Comune una volta verificata l’effettiva idoneità, provvederà all’accredito di 500 euro su una carta ricaricabile. Attualmente il bonus è già stato erogato, ma per qualcuno ancora non è arrivato, per via di una serie di ritardi burocratici. Nel caso in cui si sia in possesso dei requisiti e non la si sia ricevuta, si consiglia di andare presso il proprio Comune per verificare che non vi siano state delle sviste.