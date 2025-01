Il motore elettrico ha già stufato: ecco il VERO sistema green del futuro, risparmi e salvi l’ambiente senza sprechi

Altro che auto elettriche, il futuro dei motori a zero emissioni è completamente altrove. Ecco come si svilupperà il mercato automobilistico.



L’obiettivo della Comunità Europea, da molto tempo ormai, punta dritto verso quella che dovrebbe essere una mobilità realmente sostenibile. Le emissioni di CO2 devono essere ridotte e questa mission passa attraverso una serie di interventi.

Tutti i riflettori, nell’ultimo anno, sono stati puntati verso le automobili elettriche, che sembrerebbero soddisfare il bisogno dell’Europa, di avere motori che siano green e al tempo stesso affidabili.

Ingenti le somme che le case automobilistiche stanno investendo in tale settore, per proporre automobili affidabili, battendo la diffidenza degli automobilisti che non vedono ancora, con fiducia, le automobili con tale tecnologia.

Ma la fatica che sta facendo il motore elettrico ad imporsi, ha portato a cercare una valida alternativa e sembra proprio sia stata trovata. Il futuro è ormai tracciato.

Perché l’elettrico non basta e cosa serve per una vera rivoluzione green

Le auto elettriche vengono spesso dipinte come una vera e propria condanna che si abbatte sulle teste degli italiani. In effetti le notizie che in principio si erano susseguite non erano certo delle migliori, ma il motore elettrico ha bisogno di tempo per essere sviluppato. Introdotte come una vera rivoluzione, purtroppo le prime notizie che si erano susseguite, nei loro riguardi, non erano certo, delle più lusinghiere.

Considerando la diffidenza del mercato, sembra chiaro che i soli motori elettrici non sono sufficienti a soddisfare un mercato che continua ancora a remargli contro. L’obiettivo che ci si è posti è quello di offrire una soluzione che sia: accessibile, efficiente e capace di adattarsi anche a quelli che sono i motori già esistenti. Ecco che allora si fa strada un’opzione meno conosciuta, ma che sembra in grado di soddisfare veramente tutti.

La rivoluzione green passa dal biometano: risparmio e ambiente finalmente d’accordo

La vera svolta sarebbe segnata dal biometano, alleato della mobilità sostenibile. Questa potrebbe essere una valida alternativa all’elettrico, in grado di mettere d’accordo anche gli automobilisti più esigenti. Una tipologia di carburante che sarebbe prodotto da fonti rinnovabili come i rifiuti organici e scarti agricoli, in grado di alimentare perfettamente i motori a combustione interna, come quello a benzina che tutti conosciamo.

Interessanti sono le tecnologie innovative che vengono sviluppate dall’azienda italiana Powerjetipi, che permetterebbe di convertire i motori già esistenti. Si garantirebbe, oltre al rispetto per l’ambiente, anche un buon risparmio in termini economici, senza considerare che si contrasterebbe efficacemente la diffidenza nei confronti dei motori elettrici. L’installazione di questa tecnologia permetterebbe di accedere all’Ecobonus Retrofit, un incentivo statale di 800 euro che permetterebbe la transizione.