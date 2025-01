Chiedi sempre scusa? La psicologa ti spiega cosa c’è dietro e quando devi (davvero) preoccuparti

Coloro che chiedono sempre scusa non devono sottovalutare la cosa. Il motivo? Dietro si nasconde un significato agghiacciante.

Nella vita tutti noi abbiamo avuto l’esigenza di fare delle scuse. Per un ritardo, una parola sbagliata al momento sbagliato, quando si chiama cameriere al ristorante per esempio.

Secondo quanto riportato sul sito forumagricolturasociale.it sembra che per lo psicologo Fernando Azor chiedere scusa costantemente sia sinonimo di negatività.

Il discorso non riguarda solo chi fa il gesto, ma anche chi riceve. D’altronde è ben risaputo che chi lo fa potrebbe non avere tutte le colpe, ma si prende la responsabilità per la salvaguardia di un rapporto.

In realtà ci sono delle spiegazioni psicologiche che spingono ad agire in questo modo. Non sono escluse delle cause emotive e per questo motivo ci sono dei consigli da prendere in considerazione per affrontare e risolvere il problema.

Le scuse fanno bene a un rapporto, ma non sempre

Tendenzialmente si distingue la colpa reale da quella irrazionale. Nel primo caso una persona riconosce i propri errori e chiede scusa mentre nel secondo caso c’è una grande insicurezza che spinge a scusarsi anche quando non c’è alcun motivo. Questa situazione è vissuta da coloro che hanno una bassa autostima e un senso di inferiorità spiccato.

Lo psicologo ha individuato tre situazioni in cui si chiede scusa, però si potrebbe evitare senza problemi. Quante volte capita di esprimere un pensiero andando contro quello degli altri e si chiede scusa per questo. Non è necessario farlo perché ognuno ha una testa pensante ed è chiaro non avere le stesse idee. Non si deve chiedere scusa neanche quando si ha ragione e i fatti vanno a proprio favore.

Ecco come fare per migliorare il proprio comportamento

Non ci crederai, ma le insicurezze giocano un ruolo fondamentale. Di solito sono le persone con bassa autostima a chiedere scusa per ogni cosa perché pensano di sbagliare sempre e voglio evitare a tutti i costi delle discussioni, anche quando hanno ragione. Bisogna scavare nel passato per capire cosa spinge a comportarsi così. Per questo motivo è estremamente importante è la figura dello psicologo.

Se non te la senti di rivolgerti a qualche esperto allora puoi migliorare seguendo questi consigli: riflettere sulle tue scuse per capire se sono necessarie o meno, lavorare su te stesso, sulla fiducia e sulla sicurezza. Non è facile, in quanto ci vuole una buona dose di forza di volontà per raggiungere questo obiettivo. Una volta raggiunto, la vita cambierà del tutto! Del resto si sa…Non cambia il mondo, bensì le prospettive.