Apra, è Agenzia delle Entrate: stanno consegnando le raccomandate sul catasto I Rifiutarle deve a poco, ecco come cavarsela

Arrivano delle raccomandate da parte dell’Agenzia delle Entrate, che sono come veri e propri macigni, ecco come cavarsela.

L’Agenzia delle Entrate aveva comunicato in tempi non sospetti, che avrebbe provveduto a intensificare i controlli su tutti coloro che sono in una situazione di irregolarità. Proprio per loro sarebbero partite delle comunicazioni con le quali si chiede di regolarizzare alcune posizioni.

Certo, ci si aspettava che si arrivasse almeno al nuovo anno e che le comunicazioni non avrebbero rovinato le feste, invece eccole qua, le lettere sono già state consegnate.

Proprio in questi giorni, sono veramente tanti gli italiani che stanno ricevendo raccomandate dall’ente statale, che richiedere di intervenire per via di alcune situazioni che risultano essere ancora inrisolte. Una situazione che rischia di mettere in difficoltà le famiglie che si trovano ad iniziare l’anno con una serie di debiti.

Ecco allora cosa sta succedendo e in che modo è possibile intervenire.

Come gestire la situazione senza incappare in sanzioni

Le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate stanno arrivando a una specifica fascia della popolazione italiana. L’ente statale non sta andando alla ricerca dei semplici debitori, ma ha provveduto a effettuare dei controlli per quello che riguarda gli immobili, ovvero coloro che sono stati beneficiari del Superbonus 110%. Una situazione che sta colpendo veramente molti italiani e che è destinata a creare non pochi grattacapi.

Se si riceve una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate occorre intervenire in maniera immediata, se non si vogliono rischiare delle sanzioni anche piuttosto importanti. Rifiutare la raccomandata non è di certo la scelta migliore, considerando anche che ora, questo comportamento non determina un blocco dell’iter giudiziario che si apre contro al cittadino. Quindi leggere il contenuto della lettera in maniera tempestiva, permette un immediato intervento.

Cosa occorre chiarire a riguardo

I controlli sono ormai partiti da diversi mesi e hanno colpito veramente molti proprietari di immobili. Nell’occhio del ciclone ci è finita la rendita catastale degli immobili sottoposti a intervento grazie al Superbonus 110%, che non è stata, in alcuni casi, aggiornata. Un passaggio obbligato, ma che molti cittadini hanno trascurato e che adesso li porta a ricevere la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. Se non si provvede a regolarizzare la posizione immediatamente, si rischia di incorrere in sanzioni molto elevate.

Ovviamente l’aggiornamento catastale ha delle ripercussioni sul imposte dirette. Agire in fretta, nel momento in cui si riceve la comunicazione dell’ente è indispensabile per evitare ulteriori accertamenti fiscali. Si mira a evitare che vi siano discrepanze tra il valore effettivo dell’immobile e quello che risulta sui documenti. L’unica strada per evitare sanzioni è provvedere all’adeguamento, rivolgendosi a un tecnico qualificato.