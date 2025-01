Cure mediche gratis nel 2025 I Svolta totale per il Servizio sanitario nazionale, è stato ufficializzata la riforma sui costi

Dal inizio 2025 cambia radicalmente il Servizio Sanitario Nazionale. Ora si lavorerà definitivamente con la massima onestà, le cure sono tutte gratis.

Una data che la sanità italiana dovrebbe fissare sul calendario: il 30 dicembre 2024. Due due giorni prima del nuovo anno e il Servizio Sanitario Nazionale ha cambiato le cose in maniera definitiva; si apre a quella che è una svolta veramente epocale, per quello che riguarda l’accesso alle cure.

Erano decenni che si chiedeva un cambiamento e finalmente ci siamo, la rivoluzione permetterà di appianare le disuguaglianze tra le regioni e quindi andare a garantire un’assistenza sanitaria che sia effettivamente all’avanguardia.

Ad approvare questa iniziativa ci avrebbe pensato il decreto tariffe in Conferenza Stato-Regioni; il chiaro segnale di un impegno concreto per poter avere un sistema sanitario che sia veramente inclusivo.

1.100 sono le nuove prestazioni sanitarie, alcune delle quali saranno gratuite, a differenza di altre che saranno ancora a pagamento, ma con un ticket molto ridotto. Una decisione presa per migliorare la qualità della vita dei cittadini italiani. Ecco cosa occorre sapere a riguardo.

Un sistema sanitario più accessibile e moderno

Quello che questa modifica alle regole del Sistema Sanitario Nazionale vuole raggiungere, è un obiettivo molto nobile, ovvero quello di abbattere le barriere economiche e regionali che a volte non permettono l’accesso alle cure da parte dei cittadini. 550 sono i milioni di euro che il SSN ha deciso di stanziare per andare a finanziare le prestazioni dei medici su tutto il territorio nazionale.

I fondi stanziati saranno molto importanti per andare a integrare nuove tecnologie, tanto diagnostiche, quanto terapeutiche, inoltre offriranno la possibilità per aggiornare il nomenclatore delle prestazioni. Il grande obiettivo che si vuole raggiungere, è quello di riuscire a potenziare lo screening al fine di prevenire e trattare le malattie croniche gravi, con un supporto che adesso è concreto, come non succedeva da ormai molti anni. Un passo avanti determinate, al fine di migliorare le condizioni di salute della popolazione.

Le nuove prestazioni disponibili dal 30 dicembre

A questo punto, ci si chiede quali siano le prestazioni che saranno in grado di rendere il SSN più efficiente. Dal 30 dicembre i cittadini potranno godere dei seguenti trattamenti in maniera completamente gratuita, tra cui: screening per la procreazione medicalmente assistita, diagnosi e cura endometriosi, screeaning neonatali ampliati, nuove terapie di tipo oncologico, diagnosi avanzata, ausili protesici tecnologici.

Queste solo alcune delle novità di questa riforma, che permetterà l’aumento in efficienza del SSN, oltre aut netto miglioramento della salute pubblica. In questo modo il Servizio Sanitario Nazionale sarà veramente al servizio del benessere cittadino, offrendo sostegno al diritto alla salute.