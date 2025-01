Il Governo firma la mazzata: 6000 euro di multa e sospensione della patente se ti beccano I Hai finito di guidare

Attenzione al nuovo Codice della Strada. Il Governo ha deciso, la legge passa: multa salatissima e ritiro della patente. Scopri come evitare.

Il Codice della Strada è appena stato rivisto. Del resto è inevitabile dare una ritoccatina ogni tanto. Il tempo passa, le auto aumentano, e cambiano le esigenze degli utenti della strada.

Solitamente vengono introdotte nuove norme, le sanzioni vengono inasprite, e alcuni comportamenti non più tollerati.

Nell’ultima recente revisione è stata data una stretta a tutti quei comportamenti rischiosi per se stessi e per gli altri, con norme molto più stringenti e multe molto più salate.

Meglio informarsi quindi, per non farsi cogliere impreparati. E cercare così di evitare di beccarsi una multa da 6000 euro e persino la sospensione della patente. Scopri in che caso può accadere e a cosa devi fare attenzione.

Governo: la nuova mazzata con il Codice della Strada

La sospensione della patente non è mai una cosa piacevole, poiché sarà poi una “macchia” che resterà nello storico dell’automobilista. Essere quindi sorpresi dalle Forze dell’Ordine durante un normale controllo non farà altro che allertarli maggiormente, ed essere molto più accurati nella ricerca di qualche possibile infrazione. Quando la patente viene sospesa, occorre poi seguire un iter per poterla riottenere.

Il sito del Ministero dell’Interno fa sapere che “La durata della sospensione dipende dalla gravità dell’infrazione e dai parametri minimi e massimi previsti dal Codice della Strada, fino ad un massimo di due anni per ogni singola violazione”, e che “Una volta terminato il periodo di sospensione, se non è disposto l’obbligo di visita medica […] può essere ritirata personalmente all’Ufficio patenti della Prefettura o […] può esserne chiesto l’invio al Comando di polizia di residenza”. Ma quando è prevista una multa da 6000 euro con sospensione?

La multa salata e la sospensione della patente

Il nuovo Codice della Strada ha detto basta alla guida pericolosa in stato di ebrezza, che ancora oggi causa troppi morti spesso del tutto innocenti. Per questo motivo chiunque fosse trovato, come riporta il portale Aci, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l andrà incontro alla sospensione della patente fino a 2 anni, il sequestro del veicolo, un’ammenda fino a 6000 euro e persino l’ arresto da 6 mesi ad un anno. Il limite massimo consentito è di 0,5 g/l.

Nessuna tolleranza nemmeno per chi usa il cellulare alla guida, motivo di distrazione e quindi di incidenti. Anche in questo caso sarà soggetto, secondo patente.it “ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 a euro 660 da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi”.