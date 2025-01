Niente paura alla guida: letteralmente parlando I Hanno inventato anche il NO PANIC, il pulsante che ti salva e ti cura l’ansia

Alla guida nessun panico, letteralmente parlando: adesso hanno inventato il sistema antipanico, il pulsante che ti aiuta a superare l’ansia.

Le nostre automobili negli ultimi anni si sono evolute e sono cambiate in maniera del tutto radicali. Il loro sviluppo ha fatto dei passi veramente da giganti, soprattutto per quello che riguarda il controllo dei veicolo.

Lo sviluppo che ha cambiato il mondo automobilistico, lo si nota in tutte le componenti della vettura, a iniziare dalle chiavi che negli ultimi anni hanno subito una grande evoluzione. Siamo passati da quelle manuali a quelle elettroniche e adesso alla tecnologia keyless.

Quelle a cui abbiamo assistito sono delle innovazioni che sono degne dei film di fantascienza, di quelli in cui le automobili volano.

Ora però, si pensa a coloro che si fanno cogliere dall’ansia e quindi si mette a loro disposizione un sistema No Panic, un solo pulsante per salvarsi dall’ansia alla guida.

Dalle chiavi tradizionali ai sistemi intelligenti

C’è stato un tempo in cui le chiavi delle automobili erano degli strumenti quasi rudimentali, completamente in metallo e che servivano solo ad aprire le portiere e avviare il motore. Ma oggi la storia è cambiata e ci si trova di fronte a dispositivi complessi per i quali a volte, non serve nemmeno inserirli nella serratura affinchè l’automobile sia funzionante. Stiamo parlando dei sistemi keyless che permettono di accendere l’automobile, in maniera molto semplice solo avvicinandosi alla maniglia, senza avere il bisogno di utilizzare fisicamente la chiave.

Ad oggi le chiavi sono dei veri e propri dispositivi tech che permettono, tenendo il pulsante premuto a lungo, di chiudere i finestrini e anche i tetti in caso di auto decappottabili. Alcune chiavi di fascia alta, come la BMW Display Key, in tempi non sospetti includeva un touchscreen a colori che permette il controllo del veicolo a distanza. Si tratta di opzioni che in alcune automobili, come la Tesla, sono state sostituite da un’applicazione da utilizzare sullo smartphone.

La rivoluzione dei pulsanti

Insomma, le innovazioni sono veramente tante e sono in grado di migliorare l’esperienza di guida di ogni singolo automobilista. In molti forse conosceranno anche il pulsante No Panic che si distingue da tutti gli altri perchè si distingue per la sua utilità e anche per la semplicità con cui questo può essere utilizzato. Immagina il caso in cui ti trovassi in una situazione di pericolo, o noti invece dei movimenti sospetti nei dintorni del tuo veicolo, ecco grazie al pulsante No Panic puoi avere una soluzione molto semplice.

Se premi il pulsante si attiva un allarme sonoro e visivo con una vera tempesta di luci lampeggianti e di suoni che arrivano l’attenzione, eventualmente mettendo in fuga i malintenzionati. Non solo un dispositivo antifurto, ma anche e soprattutto in grado di dare immediatamente un senso di sicurezza immediato.