Stufa a pellets, ma quale risparmio: a Gennaio ti arriva la batosta inattesa, 3 mila euro di sanzione I Ti hanno conciato per le feste

Altro che risparmio, per chi ha la stufa a pellet arriva la batosta di inizio anno: non se lo aspettava nessuno, ma si prevedono 3 mila euro di multa.

L’inverno è ormai arrivato e questo vuol dire che il tema del riscaldamento domestico, torna protagonista nelle case degli italiani. Ovviamente, la spinta che nutrono molti italiani è quella di risparmiare e alcuni per poter avere buoni risultati si affidano alle stufe a pellet.

In un momento in cui le bollette del gas e dell’elettricità sono in aumento, questa tipologia di stufa permette di sfruttare un funzionamento ecologico, pratico e anche piuttosto economico.

Peccato che dietro a quella che sembra essere una convenienza assoluta, ci sono delle insidie che potrebbero tramutare un inverno caldo in un Natale amaro.

Troppo spesso si commette l’errore di credere che la sola installazione della stufa a pellet sia sufficiente per poter avere un sistema efficace, invece non è affatto così, occorre infatti provvedere ad altre azioni, se non si vuole incappare in severi provvedimenti.

La stufa a pellet: un alleato per il riscaldamento, ma con alcune regole da rispettare

Tra coloro che sono alla ricerca di un sistema di riscaldamento alternativo, le stufe a pellet sembrano essere in grado di offrire una buona alternativa. Un successo, il loro, che arriva dai costi molto contenuti del combustibile e l’elevata resa termica, oltre che dall’impatto ambientale quasi nullo. Ma quello che in molti trascurano è che si tratta di apparecchi che richiedono attenzione e manutenzione. Per far funzionare la stufa a pellet in maniera efficiente e sicura, occorre provvedere alla manutenzione periodica e questo è un obbligo stabilito dalla legge.

Con la manutenzione annuale si provvede a: pulizia delle parti interne, controllo della canna fumaria e verifica dei fumi. Inoltre, una stufa che non viene sottoposta a regolare revisione rischia di consumare molto più pellet, con ricaduta sulla sicurezza. Il costo di una manutenzione efficiente va dai 100 ai 200 euro.

La batosta di fine anno: cosa rischi davvero se ignori la manutenzione

Sono ancora tanti i proprietari di stufe a pellet che trascurano la manutenzione pensando che sia un dettaglio superfluo. Ma la leggerezza con cui questo si fa, può costare veramente molto caro. Se non si effettua la manutenzione annuale ci si espone a una multa con valore che può arrivare anche a 3 mila euro. I controlli vengono svolti dalle autorità locali, che richiederanno la documentazione e in sua assenza provvedono a sanzionare il cittadino. Per procedere a controlli efficienti e regolari, occorre rivolgersi a tecnici specialisti.

A essere sanzionabili, in caso di irregolare manutenzione, sono sia i proprietari degli apparecchi che i tecnici installatori.