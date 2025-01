Terreni agricoli, ne hai uno? Tienilo di conto: scatta la nuova LEGGE, da oggi può valere una fortuna e renderti ricchissimo

Se hai un terreno agricolo con la nuova legge potresti diventare ricco. A cosa fare attenzione e cosa devi valutare se lo possiedi.

Forse non ci avevi mai pensato, ma oggi tra le possibilità di investimento possiamo includere l’acquisto di un terreno agricolo.

Un investimento che potrebbe diventare redditizio, poiché, a seconda della destinazione d’uso, potrebbe valere molto.

Potrebbe, perché ne esistono diverse tipologie, e quindi bisognerà valutare poi caso per caso. Ma vale la pena informarsi, soprattutto se già ne possiedi uno.

Con la nuova legge poi potresti essere ricco senza saperlo. Scopri di che si tratta e come far fruttare il tuo terreno agricolo.

Terreno agricolo: potresti essere ricco e non lo sai

Innanzitutto chiariamo cosa sia un terreno agricolo. Si tratta di un appezzamento utilizzato per la coltivazione di qualunque coltura, o per l’allevamento di bestiame o animali. Non vi si può edificare nulla, o quasi. Impossibile costruirci sopra quindi edifici o abitazioni.

Questo divieto è essenziale per contenere l’urbanizzazione selvaggia, altrimenti tutti i possessori di questo tipo di terreno permetterebbero la costruzione di edifici per guadagno. E le zone verdi sarebbero ridotte all’osso. È però consentito costruire eventuali depositi o silos strumentali alla coltivazione o all’allevamento. Ma quanto può valere un terreno agricolo? E in che modo può renderti ricco?

Quanto potrebbe fruttare

Un terreno agricolo può valere molto a seconda delle sue dimensioni, della facilità con cui vi si può accedere – più è vicino al centro urbano e quindi raggiungibile, più alto è il valore – dagli elementi circostanti e dalla destinazione d’uso. Ogni zona poi ha un suo prezzo, consultabile nella sezione apposita del sito dell’Agenzia delle Entrate. In linea di massima i prezzi oggi si aggirano intorno ai 20mila euro circa per ettaro (che equivale a 10mila metri quadrati). Ma molto dipende anche dalla zona geografica.

Abbiamo detto comunque che non vi si può quasi mai costruire un’abitazione. Quasi, perché secondo la legge è consentita la costruzione di fabbricati agricoli compresa l’abitazione del proprietario se agricoltore, e di eventuali operai. Ma è possibile anche avviare un’attività di agriturismo e b&b, che potrebbe fruttare molto. Ovviamente bisogna rispondere a dei requisiti, come essere imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto. E richiedere i permessi all’ufficio tecnico del Comune di competenza, e ottenere il nulla osta degli enti competenti. Basta informarsi.