Sono scaduti, ma puoi mangiarli lo stesso I Cibi che non ti fanno male se li assaggi oltre la data indicata

C’è scritto chiaramente, eppure non lo hai mai notato: risparmia centinaia di euro l’anno evitando di gettare questi prodotti.

La data di scadenza sui generi alimentari (e non solo) subisce numerosi controlli da parte delle autorità, che verificano che sia leggibile e soprattutto corretta.

Ovviamente alcuni prodotti sono decisamente più deperibili di altri, pertanto la data di scadenza imporrà al consumatore di utilizzarlo in pochi giorni.

Basti pensare, ad esempio, al latte fresco, oppure agli yogurt, che fanno molto presto a inacidirsi e diventare immangiabili sia dal punto di vista del gusto che della sostanza.

Eppure, non sempre le date di scadenza sono da seguire così tanto diligentemente. Ad affrontare questo delicato argomento è la testata temporeale.info, che fornisce una serie di informazioni sulla valutazione della rigidità di una scadenza alimentare.

L’importanza di questa dicitura: se la trovi, allora non è necessario sprecare il cibo

La questione scadenza e soprattutto quella relativa agli sprechi è di grande importanza tutto l’anno, ma sotto Natale finisce sempre per assumere un carattere di urgenza. Infatti i pranzi e i cenoni, per non parlare dei prodotti contenuti nei cesti aziendali e non, vanno a ingrossare le file degli sprechi. Quando si invita a cena la famiglia ad esempio, si tende a esagerare: l’impressione della tavola imbandita deve dare una idea di grande abbondanza, questo impone sovente la cultura italiana.

Ad esempio per la spesa in termini di generi alimentari per le feste si stima in Italia che sarà corrispondente a un valore di circa 145 euro a famiglia. Per fare attenzione a portafoglio e sprechi alimentari, comunque, è bene tenere a mente una importante distinzione nella dicitura relativa alla scadenza: ecco quale.

Come valutare se mangiare comunque quel prodotto “scaduto” ieri

Tutto sta nella presenza o meno della dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro”. Quando troviamo questa scritta, infatti, significa che la data indicata è quella entro la quale il prodotto mantiene la sua qualità ottimale, ma, una volta superata, può continuare a essere consumato. Ovviamente, è sempre bene fare attenzione visto che si tratta di generi alimentari. Se la data di scadenza è superata da parecchio tempo, è bene anche valutare le condizioni di conservazione.

Al contrario, quando la dicitura presente è “Da consumarsi entro”, allora la data di scadenza va osservata in modo rigido. Oltre la data indicata, infatti, il prodotto può risultare pericoloso per il nostro organismo.