Lo dice la scienza: se trovi il cervo, hai un gran potenziale neuropsicologico I E’ il giochino di Natale, provaci anche tu

È la scienza a dircelo, osserva l’immagine e cerca il cervo, se lo trovi, allora hai un potenziale neuropsicologico veramente elevato.

Il periodo natalizio si compone di decorazioni, dolci e luci, ma anche di tanto ore passate a casa, molte più di quelle che si trascorrono di solito. Allora perchè non impegnarsi in qualche giochino particolarmente divertente?

Quando ormai la nonna si è stufata di giocare a tombola, godiamoci qualche momento di relax con un test visivo veramente molto interessante. Un gioco intrigante che potrebbe rivelare molto più di quello che si pensa sulle proprie capacità cognitive.

Le illusioni ottiche sono il perfetto intrattenimento per le menti sempre in tumulto, spesso sono utilizzate dagli scienziati per andare ad esplorare tutti quei meccanismi che modificano la percezione umana. Perchè il nostro modo di osservare non dipende solo dal proprio occhio, ma da una serie di sovrastrutture con cui dobbiamo fare i conti.

Allora prendiamoci qualche minuto per osservare l’immagine, cerchiamo il cervo.

Il potere delle illusioni ottiche e il cervello umano

Quando si parla di illusioni ottiche, ci si riferisce a immagini che sono progettate in maniera specifica per ingannare la percezione umana. Il cervello di ogni uomo è un maestro nel riuscire a colmare quelle che sono alcune lacune a livello visivo. Infatti, quando all’occhio arrivano delle informazioni frammentarie, interviene proprio il cervello, per rendere, ciò che si vede, coerente. Nel momento in cui ci si trova di fronte a un’illusione, l’armonia viene letteralmente sfidata.

L’immagine del cervo nascosto è l’esempio perfetto, con la sua capacità di mimetizzarsi tra i rami e i dettagli presenti. Il cervello nell’osservarlo deve compiere un importante sforzo, per il quale occorrono: attenzione, concentrazione e grande capacità di osservazione. Gli esperti c dicono che confrontarsi con delle illusioni ottiche o dei puzzle visivi permette di stimolare quelle che sono le aree del cervello che si occupano del pensiero laterale.

Trova il cervo: cosa dice di te questo test

Una sfida molto semplice, quella del cervo nascosto: si deve osservare attentamente l’immagine e quindi, nel minor tempo possibile trovare l’animale. Chi è più veloce a individuare il cervo sarebbe dotato di una grande capacità di attenzione e un elevato potenziale neuropsicologico. Un pensiero che si è sviluppato perchè il test è in grado di far concentrare l’attenzione sui dettagli importanti in una “focalizzazione selettiva”.

Insomma, la scienza ci insegna che anche con i piccoli giochi è possibile scoprire veramente molto su se stessi e sulla propria mente.