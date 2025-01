Coca cola sui finestrini: ringazia tuo figlio, se non la versava per sbaglio non lo avresti mai scoperto I Trucchetto magico, con 1 euro risolvi tutto

Un trucchetto magico che forse fino a oggi non conoscevi. Prova a versare la coca cola sui finestrini, ecco cosa succede.

La Coca Cola è probabilmente la bevanda gasata più consumata al mondo, piace veramente a tutti: grandi e piccini. La sua storia è lunga più si un secolo e la sua ricetta, da sempre segreta. Su di lei non mancano discussioni, tra chi dice che è dannosa e chi proprio non ne può fare a meno.

Certo, durante una giornata calda d’estate o per accompagnare la pizza che tanto piace, è probabilmente la bevanda che meglio di qualsiasi altra si sposa con quel preciso momento.

Ma quello che forse in molti ancora non sanno è che spesso questa bibita viene utilizzata per qualche lavoretto fai da te. Sì, esattamente così, i mille utilizzi della Coca Cola sono veramente curiosi da conoscere e probabilmente le faranno guadagnare punti agli occhi di molti.

Perfetta per i finestrini della tua automobile, la puoi utilizzare proprio in questo modo.

Il trucchetto magico della Coca Cola sui vetri

Mantenere in perfette condizioni i vetri della propri automobile è veramente indispensabile, innanzitutto a livello estetico, in secondo luogo, per una questione di sicurezza, considerando che proprio grazie a essi si riesce a vedere all’esterno. Ma può capitare che con il tempo si rovinino, restino sulle loro superfici una serie di residui che dovrebbero essere eliminati, per riuscire ad avere una visuale che sia veramente perfetta. Proprio in questo caso la Coca Cola ci viene incontro, offrendo una soluzione veramente inaspettata.

Quello che occorre per riuscire ad applicare il trucchetto della Coca Cola, è un po’ della bevanda, non ne occorrerà un quantitativo eccessivo, basteranno veramente poche gocce e un panno morbido, meglio se in microfibra. Il risultato di sicuro non te lo saresti aspettato proprio mai.

Con la Coca Cola non avrai più alcun problema

Non sono pochi gli automobilisti che di tanto in tanto devono avere a che fare con degli adesivi vecchi attaccati al vetro, che sono alquanto difficoltosi da rimuovere. Si potrebbero utilizzare prodotti chimici che sono in vendita nei negozi specializzati, ma potrebbero macchiare il vetro e pulirlo diventerebbe veramente impossibile. Molto comune poi, l’utilizzo del calore, ma non sempre si ha una presa nelle vicinanze. Allora meglio utilizzare un metodo che forse in pochi conoscevano, quello della Coca Cola appunto.

Allora ecco come procedere: si imbeve un panno morbido nella Coca Cola, lo si applica sull’adesivo e si lascia agire per qualche minuto, quindi con una spatola di plastica, si cerca di sollevarlo, senza graffiare il vetro; infine si procede pulendo il vetro accuratamente.