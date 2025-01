Bigodini in lavatrice, la genialata che non ti aspettavi: non sprecare altro tempo, il bucato sarà uno spettacolo in un lampo

Vuoi un bucato finalmente perfetto? Devi inserire i bigodini in lavatrice, il motivo? Te lo vogliamo spiegare noi.

Non c’è massaia che non nasconde qualche segreto; alcune di loro però, decidono di raccontarli e svelare qualche piccolo trucchetto. Una delle faccende cardine all’interno di una qualunque casa è lavare il bucato.

Un’azione che potrebbe sembrare banale, ma che da sempre impegna centinaia di casalinghe, donne e uomini in carriera, che vogliono conoscere qual è il segreto per il bucato perfetto.

Lo si vuole pulito, profumato e anche poco spiegazzato, insomma il bucato pronto da indossare, una volta asciutto. Le nostre nonne lavavano tutto a mano, per un risultato perfetto, per noi ora, è tutto molto più semplice, abbiamo la lavatrice, il cui utilizzo ha non pochi segreti.

Un esempio? Hai mai provato a mettere dei bigodini nel cestello?

Un alleato inaspettato contro i problemi del bucato

Le lavatrici ci hanno di gran lunga semplificato la vita: riempi il cestello, scegli i detersivi, il programma, avvii e il gioco è fatto? Sei sicuro che è veramente così? I social, con tutte e pagine che si occupano di pulizia della casa, sicuramente hanno creato non poca confusione, tra acido citrico, perborato, ammorbidente e profumato per biancheria. Ognuno dei prodotti serve ad avere un bucato che sia veramente perfetto; peccato che le scelte sbagliate possono creare non poche problematiche ai vestiti.

Senza considerare poi, l’importanza della manutenzione della lavatrice, procedere con la pulizia del filtro, della guarnizione e del cestello stesso, è indispensabile, per riuscire ad avere degli ottimi risultati. A fare la differenza poi, sono alcuni oggetti di uso comune, come delle palline di carta stagnola e i bigodini, ecco cosa sapere.

Il trucco dei bigodini: perché funzionano e come usarli

Le palline di carta stagnola servono all’interno della lavatrice per evitare che il calcare si fermi sulle fibre del bucato; ma i bigodini? Se se ne inseriscono uno o 2 all’interno del cestello della lavatrice, la loro struttura servirà a evitare che si accumulino peluche e lanugine sulla superficie dei capi. Da posizionare sia prima che dopo l’aver provveduto ad inserire i vestiti all’interno del cestello, al termine del lavaggio il bigodino avrà raccolto questi piccoli pezzi di tessuto.

Un accorgimento estremamente semplice ed economico, che rende però migliore l’aspetto dei vestiti, proteggendo anche l’elettrodomestico. Infatti così facendo si evita che i peluche si insinuino nei filtri dell’elettrodomestico. Un trucco a di poco geniale che già in molti stanno utilizzando.