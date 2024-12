31 Dicembre in coppia: idee spettacolari (e stuzzicanti) per passare un Capodanno fantastico tête-à-tête

In cerca di idee per un Capodanno in coppia? Le mete ideali per salutare l’anno nuovo in maniera romantica e indimenticabile.

Se il Natale si passa generalmente in famiglia, per il Capodanno si cerca di trascorrere una serata diversa dal solito.

Un ristorante in cui divertirsi con gli amici, una location diversa. Un cenone particolare. L’ultimo dell’anno vogliamo divertirci e basta, senza pensare a nulla.

Qualcuno invece cerca una fuga romantica. Una meta da raggiungere in coppia per salutare l’anno vecchio e accogliere quello nuovo con tanto amore.

Ecco qualche idea per un inizio scoppiettante, in tutti i sensi.

Capodanno in coppia: le mete più romantiche

Una delle mete più romantiche per un Capodanno da passare in coppia è il Lago di Garda. Una fantastica idea potrebbe essere un 3 notti alle terme – di cui 2 a mezza pensione – dal 29 dicembre al 3 gennaio 2025. Oltre alla colazione, al Caesius Thermae & SPA Resort Bardolino sono compresi il veglione di Capodanno con cenone e intrattenimento, il brunch del 1° gennaio e un caratteristico falò in giardino con vin brulè e dolci della tradizione dalle 16:00 alle 17:00. Ovviamente è compreso l’accesso all’area benessere, con grande piscina interna riscaldata con zone idromassaggio, l’acqua termale e anche l’area wellness con sauna finlandese, bagno turco, sauna mediterranea, docce emozionali e frigidarium con cascata di ghiaccio. Per rilassarsi e rimettersi a nuovo, e affrontare il nuovo anno in completo relax.

Per gli amanti della neve e delle esperienze estreme, perché non un Capodanno in igloo? Sono molte le regioni in cui viene offerta questa fantastica occasione. Ad esempio all’ Hotel Chalet Lago Antorno, sulle Dolomiti, dove puoi passare “una notte in Igloo con sacco invernale in abbinamento a una Camera Suite allo Chalet. Cena Gourmet con abbinamento vini davanti il caminetto e degustazione grappe alle erbe di Montagna e colazione a buffet. Passeggiata con Ciaspe sotto le stelle- Gita in Motoslitta alle Tre Cime di Lavaredo”.

Le idee più stuzzicanti

Poco lontano da Bergamo puoi dormire nelle le Bubble Suites di Exphera. Camere trasparenti per dormire sotto le stelle, in una bolla romantica. Non temere, non farà freddo, sono riscaldate. Tra Romantic, Sunrise e tante altre non hai che l’imbarazzo della scelta.

Infine, un Capodanno all’insegna dell’amore potrebbe essere nel Borgo di Montemerano, in Maremma. A Manciano (GR), è considerato uno dei borghi più belli d’Italia. Un atmosfera d’altri tempi per salutare il 2025 brindando con i caratteristici vini del luogo.