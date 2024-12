Feste natalizie, le frasi che proprio non devi dire per evitare gaffe, ironie e bruttissime figure

Scopri come evitare gaffe e situazioni imbarazzanti durante le Feste natalizie. Le frasi da non dire in nessun caso per non fare brutta figura.

Natale è arrivato, è tempo di regali. Molti ormai avranno già pensato a tutti, amici e familiari, non senza qualche difficoltà.

Se infatti si dice che ci sia più gioia nel dare che nel ricevere, è vero anche che spesso decidere cosa dare non è facilissimo.

La scelta del regalo giusto può portare via molto tempo. Deve essere personalizzato, deve piacere, colpire nel segno. Possibilmente rendere felice chi lo riceve.

Ma il regalo deve essere accompagnato da una frase, una dedica, una parola nel porgerlo. Attenzione però, secondo gli esperti di galateo, la gaffe è dietro l’angolo. Scopri le frasi da non dire durante le Feste natalizie per non fare brutta figura.

Feste Natalizie: le frasi da non dire

Innanzitutto iniziamo col dire che il regalo di Natale dovrebbe essere un pensiero. Nel senso che non c’è bisogno di spendere cifre considerevoli, anche perché potremmo mettere in imbarazzo l’altra persona che magari non sa come ricambiare. Ad affermarlo a fanpage.it è Elisa Motterle, specializzata in Business Etiquette e galateo cross-culturale.

E poi raccomanda le frasi da non pronunciare. Per esempio, se riceviamo un regalo da qualcuno che abbiamo dimenticato, meglio non scusarsi o inventare scuse, ma ringraziare e poi ricambiare alla prima occasione utile.

La gaffe è dietro l’angolo

Un grande classico – e grande errore – che molti commettono, continua l’esperta, è schermirsi con un “Non dovevi disturbarti” oppure dire “È solo un pensierino, ti ho preso proprio una scemenza”. Anche in questo caso meglio tacere. “Cerchiamo di non dare spiegazioni non richieste. Se è una scemenza la persona quando apre il regalo se ne accorge da sola!” spiega.

Infine, qualunque cosa ci abbiano regalato, anche se non ci piace, fare sempre buon viso a cattivo gioco e ringraziare in ogni caso. Il concetto è sempre lo stesso: è il pensiero che conta. E l’ultimo importante consiglio dell’esperta è “Poi di sicuro bisogna leggere il biglietto prima di aprire il dono: non deve mai mancare. Ci sta che un bambino corra a scartare, però noi che siamo adulti dobbiamo leggere prima il biglietto, proprio perché in teoria conta di più il pensiero”. Con questi consigli non sbaglierai più.