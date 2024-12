Celiaci senza saperlo, ecco quali sono i segnali da captare: nessuna ansia, però, hai tutto per una vita sana e normale

Sempre più persone scoprono di essere celiache all’improvviso. Scopri quali sono i sintomi per riconoscere la malattia.

Si sente sempre più spesso parlare di celiachia, soprattutto negli ultimi tempi. Tanto che moltissimi ristoranti prevedono un menù per celiaci.

La celiachia è una malattia che porta l’intestino ad uno stato di infiammazione costante se a contatto con il glutine.

Si può presentare in qualunque momento della vita in soggetti geneticamente predisposti, e ha un decorso cronico.

Chi ne è affetto deve mangiare determinati alimenti senza glutine, e che non siano stati a contatto con esso. Comprese pentole, posate e altro materiale. Ma quali sono i sintomi?

Celiachia: come riconoscere i sintomi

Partiamo subito col dire che non sempre è facile capire di avere questa malattia. Come spiega la Dott.ssa Marta Tejedor, responsabile del Servizio Apparato Digestivo dell’Ospedale Universitario Infanta Elena di Madrid e membro della FEAD, intervenuta su elperiodicodearagon.com: “Possiamo dire che non è molto comune finché parliamo dei casi diagnosticati, motivo per cui è conosciuta come la malattia dell’iceberg. I sintomi di questa malattia sono aspecifici, variabili e talvolta addirittura inesistenti”.

Per fugare ogni dubbio basta eseguire un test sierologico che ha, spiega, “un tasso di sensibilità e specificità del 98%”. Essendo cronica, l’unica cura è la dieta. Eliminare i cibi che contengono glutine, controllare che sulle confezioni sia specificata la sua assenza e soprattutto, come detto, fare attenzione alle contaminazioni crociate. Quindi con pentole e utensili.

Una vita normale si può

I sintomi più comuni, continua la dottoressa, sono distensione e dolore addominale e diarrea cronica. Nei bambini si nota un ritardo della crescita dovuto al malassorbimento dei nutrienti. I sintomi atipici invece possono essere “depressione, irritabilità e cambiamenti nel comportamento”. Quello che la rende di difficile diagnosi senza un test specifico è che alcuni sintomi sono confondibili perché simili ad altre patologie come ad esempio la Sindrome dell’intestino irritabile (IBS).

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità in Italia potrebbero esserci circa 600.000 celiaci ma “al 31/12/2018 i casi accertati (diagnosticati) erano poco più di 214.000. Nel nostro Paese, infatti, ci sono meno di 400.000 celiaci non diagnosticati che, usando quotidianamente il glutine, presentano i disturbi (sintomi) della malattia e rischiano di andare incontro a complicazioni”. Per cui se pensi di presentare qualcuno dei sintomi elencati e hai qualche sospetto, rivolgiti al tuo medico. Se viene diagnosticata, la celiachia può essere tenuta sotto controllo con la giusta alimentazione. Puoi vivere una vita tranquilla facendo solo attenzione a quello che mangi.