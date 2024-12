Feste di Natale in TV, fatti una scorpacciata di evergreen I Se ti perdi questi film, non hai passato festività felici: ecco gli orari e i canali

Non è Natale se non facciamo una full immersion di alcuni titoli che passano sempre in questo periodo. Vediamo quest’anno quanti saranno.

Per qualcuno può essere Canto di Natale, per qualcun altro La vita è meravigliosa. Non c’è atmosfera natalizia senza che in tv passino i soliti film del periodo.

Non è veramente Natale senza le pellicole del cuore. Dai grandi classici anche in bianco e nero ai più recenti e moderni, l’importante è che il tema del film siano i buoni sentimenti sotto l’Albero.

E se c’è anche un Babbo Natale ben venga. E ce ne sono di film con l’omone in rosso, tanto amati sia dai grandi che dai più piccoli, che possono incantarsi davanti alla tv.

Per me ad esempio non è Natale senza Piccole donne e Mamma ho perso l’aereo. Anche quest’anno la programmazione è ricca, scopriamo i titoli dei giorni clou, tra i quali anche qualche interessante prima tv.

Natale in TV: i titoli tipici in programmazione

Nei giorni appena prima di Natale la TV si riempie di amore, gioia, neve e luci scintillanti. Il 24 ad esempio possiamo scegliere tra umorismo sotto l’Albero o sentimenti. Una commedia da non perdere alle 9:20 su Tv8 è Un desiderio per Natale, con la compianta attrice scomparsa di recente Shannen Doherty. Anche Il dono più grande alle 14:10 su Canale 5 è meritevole per la trama, ma se preferisci i classici non rimarrai deluso.

Su Italia 1 alle 16:00 ecco il fantastico Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, e alle 19.30 c’è Il Grinch, versione del 2000. Alle 21:30 su Tv2000 Un bambino di nome Gesù – L’attesa. Ma non è veramente Natale senza Una poltrona per due, che trasmetterà Italia1 alle 21.35 e Natale in casa Cupiello, nella versione del 2020, su Tv2000 alle 23.20. Una prima tv? Alle 20.00 su La7d ci sarà Il piccolo aiutante di Babbo Natale.

Non perdetene nemmeno uno

Il giorno di Natale c’è solo l’imbarazzo della scelta. Da guardare Una famiglia sotto l’albero alle 00.00 su Rai2, e il classico e commovente Balto – Sulle ali dell’avventura alle 10.35 su Italia1. Che ne dici di due risate con Il mio amico Babbo Natale 2 alle 13.05 su Cine34? Oppure alle 14.05 fatti trasportare dall’atmosfera di Polar Express su Italia1, e a seguire alle 16.10 goditi Jack Frost. Due risate? Alle 17.00 su Cine34 Il peggior Natale della mia vita con Fabio De Luigi, oppure alle 18.10 Fuga dal Natale su La7. Torniamo nello spirito natalizio con Un bambino di nome Gesù – Il mistero, ancora su Tv2000 alle 20.45 E come perdersi l’iconico Miracolo nella 34ª strada alle 21.30 su Italia1.

Anche dopo Natale la programmazione è ricca. Il 26 alle 7:30 su Tv8 Il miracolo di Natale, mentre alle 14:05 su Italia 1 il divertente Elf – Un elfo di nome Buddy. Se preferisci una prima tv alle 15:30 su Tv8 Un fidanzato per mamma. Torna un po’ bambino con Una tata magica, su Italia1 alle 21.30 e sorridi con Chi ha incastrato Babbo Natale? alle 23.15 su Canale5. E tu, quale sceglierai?