Spia cruscotto, questa proprio non la conoscevo: se ti si accende è fortemente consigliato fermarti, se non vuoi farti il Natale in piazzola

Questa spia del cruscotto non la conosce proprio nessuno. Se si accende ti consigliamo di fermarti immediatamente se non vuoi avere problemi.

Hai presente il terrore che si innesca nelle menti di ogni automobilista quando si accende proprio quella spia sul cruscotto? Ebbene, ti affliggerà non appena la vedrai comparire sulla tua automobile.

Di recente ci sono stati moltissimi automobilisti che hanno fatto i conti con una lucina che non avevano mai visto, il cui significato sembra essere ancora ignaro alla maggior parte di loro. Eppure l’automobile, proprio attraverso le sue spie, parla al caro automobilista dicendogli che forse c’è qualcosa che non va.

Il cruscotto con le sue luci è uno strumento veramente molto importante, in grado di dare informazioni vitali su quello che è il bisogno di manutenzione dell’automobile. Ma nonostante la maggior parte delle spie che si possono accendere siano ben note, ce ne sono alcune che sono ancora ignote, nonostante la loro importanza.

Quindi, cerchiamo di conoscere questa nuova indicazione, perchè sarà veramente indispensabile.

Come interpretare i segnali del cruscotto

La maggior parte delle spie che si accendono sul cruscotto sono ormai familiari a tutti gli automobilisti. Ma occorre anche sottolineare come, in effetti, con l’evolversi della tecnologia in campo automobilistico, ci sia stato un netto cambiamento e ora i messaggi compaiono sullo schermo della vettura. Nonostante ciò, ci sono delle auto che hanno delle spie che sono ancora sconosciute e possono cogliere di sorpresa il conducente. Scontato dire che nel momento in cui si illumina una spia è importante non ignorarla, soprattutto se la sua colorazione è tra il rosso e l’arancione; in questo specifico caso è possibile che il malfunzionamento potrebbe portare serie problematiche.

Tra le spie che sembrano incutere maggior terrore nell’automobilista, c’è quella del motore, di colore arancione, appunto, potrebbe indicare un qualcosa di poco influente sulla salute della vettura o essere un problema rilevante.

La spia da non ignorare

Nel caso in cui, mentre si è alla guida, sul cruscotto si nota una spia arancione con il simbolo di una tartaruga, tranquilli, non c’è nessun errore, ma è importante prestare la massima attenzione. Una spia che è presente sulle moderne vetture elettriche e che spinge a prestare attenzione alla batteria che risulta essere quasi del tutto scarica. La piccola tartaruga è la modalità con cui l’auto procederà per evitare di lasciare a piedi il suo automobilista. Insomma, le prestazioni del motore vengono ridotte per arrivare al punto di ricarica più vicino.

Ignorare questa spia è un errore che non deve essere commesso, se si vuole evitare di restare a piedi o se non si vuole rischiare di passare le feste in piazzola.