Telefonate mute: chiamano, stanno zitti e riattaccano I Sono i Call Center, e questo è il motivo I Fai molta attenzione

È capitato a tutti almeno una volta di ricevere una telefonata muta. Sono i call center, ma perché lo fanno? La verità.

Ti sarà capitato sicuramente almeno una volta. Ti squilla il telefono, rispondi con il solito “pronto?” ma dall’altra parte silenzio.

Se la prima volta la cosa può passare inosservata perché pensi ad un problema di linea, la seconda inizi a preoccuparti. E dopo un po’ ti innervosisci, comprensibilmente.

Sappi comunque che non capita solo a te. Ultimamente questa cattiva abitudine delle telefonate mute sta prendendo sempre più piede.

Ormai è chiaro che si tratta di call center, ma la domanda è: perché lo fanno? Che senso ha telefonare e poi rimanere in silenzio, se il loro scopo è vendere un prodotto o un servizio? Scopriamolo.

Telefonate mute: perché lo fanno

Un fenomeno sempre più comune, quello delle telefonate mute da parte dei call center, che ha fatto scendere in campo il Garante per la Protezione dei Dati Personali. Come riporta geopop.it sono state introdotte delle normative per cercare di ridurre il fastidio. Non solo non possono durare più di 3 secondi dalla risposta dell’utente, ma è stato introdotto anche il “comfort noise”.

Come leggiamo sul sito garanteprivacy.it “il comfort noise serve a rassicurare la persona chiamata. Il rumore di fondo percepito nel momento in cui si solleva il ricevitore deve dare la sensazione che la chiamata provenga da un ambiente lavorativo di modo che l’utente, anche se non ancora in contatto con l’operatore, abbia comunque la sensazione che la telefonata ricevuta provenga da un call center e possa così escludere ogni ipotesi malevola sulle intenzioni dello sconosciuto chiamante”. Insomma, si deve sentire un rumore di fondo riconducibile al call center.

Cosa sta succedendo

Ma perché i call center dovrebbero far delle telefonate mute? In realtà questo metodo sarebbe stato introdotto per aumentare la produttività. Non sono gli operatori che chiamano, ma un sistema automatizzato che però funziona troppo velocemente, in pratica. Dovrebbe in qualche modo prenotare i contatti per gli operatori, ma non sempre questi sono liberi poi di parlare.

E quando gli operatori sono occupati in altre telefonate, il sistema non riesce a metterli in comunicazione con l’utente chiamato. Che dall’altra parte sentirà solo silenzio in quanto la telefonata non viene gestita da nessuno. Ora che lo sai, ricorda che non hai proprio nulla da temere.