Imu seconda casa, NON lo devi più pagare: il segreto fiscale che ti salva e che nessuno vuole rivelarti davvero

Non devi più pagare l’IMU sulla seconda casa. Ecco il segreto fiscale: sono veramente in pochi a conoscerlo, ma è determinante.

Le famiglie italiane se proprietarie di immobili, ogni anno devono fare i conti con la cara e vecchia IMU. Un’imposta piuttosto discussa, che come vedremo anche più avanti, viene applicata sulle seconde case, ovvero su quelle che non sono prima casa.

Ma in un momento in cui tutti i cittadini italiani devono fare i conti con delle difficoltà economiche non di poco conto, anche l’IMU diventa un grosso peso sulle loro tasche.

Quello che però in pochi sanno è che ci sarebbe un modo completamente legale per non pagare la tassa. Quindi potrebbe essere possibile non provvedere al pagamento, applicando una legge specifica che riguarda l’IMU.

Conoscere tutti i dettagli si rivela essere veramente indispensabile per poter beneficiare di un’esenzione che permetterebbe alleggerire il carico fiscale che grava sulle spalle del cittadino.

Come funziona l’IMU e chi deve pagarla

Forse, prima di conoscere la regola grazie alla quale si potrebbe giovare dell’esenzione per quello che riguarda il pagamento dell’IMU, vale la pena rispolverare la memoria e ricordare cos’è l’Imposta Municipale Unica, ovvero un tributo locale che viene applicato a coloro che posseggono: immobili, terreni agricoli e aree edificabili. In linea di massima, non la si deve pagare per le prime case, a meno che l’immobile non sia iscritto quale bene di lusso. Quando si parla di abitazione principale, ci si riferisce a quell’immobile in cui il proprietario ha la sua residenza anagrafica, requisito indispensabile per riuscire ad ottenere l’esenzione.

In passato ci sono stati dei proprietari che per evitare il pagamento dell’imposta decidevano di dichiarare delle residenze fittizie, che si sono rivelate tali, in seguito ad alcune verifiche incrociate.

Il segreto legale che ti permette di non pagare l’IMU sulla seconda casa

Se quello delle residenze fittizie era un modo completamente irregolare di non pagare l’imposta, la soluzione migliore sarebbe quella indicata dalla Corte di Cassazione. Sarebbe quindi semplice procedere in questa maniera, ognuno dei due coniugi può provvedere a mettere la sua residenza in due case di proprietà differenti. Così facendo sarebbe possibile non pagare l’IMU su entrambe gli immobili.

A concedere tale interpretazione sarebbe la sentenza della Corte Costituzionale che proprio di recente si è espressa in merito. Ovviamente, entrambe gli immobili devono rispettare i principi che le rendono abitazione principale, quindi essere residenza anagrafica e dimora abituale. Certo, un comportamento di questo genere non esula da possibili controlli.