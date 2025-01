Guida l’auto e risparmia, è tutto vero: la nuova moda impazza in tutta Europa, fatti furbo e metti su un gruzzoletto al volante

Un nuova moda impazza in tutta l’Europa, se vuoi mettere da parte un gruzzoletto dovresti fare proprio in questo modo.

Il momento storico ci racconta che siamo nel bel mezzo di un movimento al rialzo per quello che riguarda i prezzi di qualsiasi bene di consumo. Ovviamente questo rincaro pesa anche su quelle che sono le spese per la gestione dell’automobile.

Non sono poche le persone in Europa che cercano di trovare una soluzione a questa ingente spesa e decidono di utilizzare dei mezzi completamente innovativi. Ognuno di loro sembra offrire la possibilità di risparmiare, in alcuni casi, di guadagnare.

Moltissimi cittadini, ad esempio, stanno valutando la possibilità di utilizzare al meglio le risorse di cui sono in possesso, in che modo? Nel mondo della pubblicità, degli affitti o del noleggio.

Proprio di recente, si starebbe poi diffondendo una moda completamente nuova, in grado di conquistare veramente tutti, semplice, sostenibile e conveniente, cosa si può avere di più?

Le idee vincenti per guadagnare con la tua auto

Quindi sembra chiaro che possedere una vettura, oggi, significa dover affrontare una serie di spese fisse, quali: carburante, manutenzione, assicurazione e anche il bollo auto. Una situazione in cui mettersi alla guida della propria automobile, sembra essere causa di una spesa che crea grossi grattacapi. Ma questo non vuol dire che non si possa creare una controtendenza.

Molto creativa l’idea applicata da chi utilizza l’auto come spazio pubblicitario; ci sono aziende pronte a pagare per poter attaccare sulla carrozzeria il proprio nome. Un metodo molto efficace per arrivare a un guadagno fino a 200 euro. Infine c’è chi decide di condividere il proprio viaggio con altri, come succede con l’app BlaBlaCar che ha reso questa pratica molto semplice.

La nuova moda europea: il car sharing tra privati

Ma una grande rivoluzione si sta avendo nel car sharing tra privati, quindi lasciare l’auto da utilizzare ad altri automobilisti per brevi periodi. Piattaforme dedicate come Getaround o Turo hanno un funzionamento molto semplice e permettono la semplice gestione delle automobili, con una veloce iscrizione. Si può procedere al noleggio per poche ore o per intere giornate,

In questo modo, innanzitutto si ammortizzano le spese, in secondo luogo si diminuisce l’impatto sulla mobilità urbana. La possiamo chiamare moda, ma lo sharing tra provati risulta essere oltremodo conveniente. Una tendenza che arricchisce l’automobilista ma anche l’ambiente.