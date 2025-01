C’è posta per te: ma meglio non aprire la busta I Se è ‘verde’, ti stanno per sfilare 400 euro tutte insieme I Ti giochi il Natale in un attimo

Una busta verde ti porta via subito 400 euro. Ti giochi le festività natalizie e devi pagare immediatamente. Ecco di cosa si tratta.

Lo sanno veramente tutti, con le festività natalizie, le spese aumentano inevitabilmente. Ci sono i regali da fare, le cene e i pranzi da organizzare, oltre a una serie di imprevisti che pesano sul budget familiare.

Ma se un imprevisto bussasse alla porta proprio in questi giorni? Sembra che molti cittadini siano accumunati da una stessa lettera con una busta verde che è il simbolo di notifiche e sanzioni.

Eppure dicono che il verde simboleggi la speranza, beh forse quella che il conto da pagare non sia poi troppo salato.

Ma questa volta l’arrivo di una busta verde potrebbe simboleggiare l’obbligo di pagare ben 400 euro, ma ti stupirai nel sapere di cosa si tratta e perchè il conto sia così salato. Ecco cosa sapere.

Le festività e i rischi nascosti dietro una semplice notifica

Se il clima di festa ti ha fatto dimenticare qualche scadenza o obbligo amministrativo, allora potresti proprio essere nei guai. Ignorare alcuni dettagli burocratici può costare veramente molto caro e questo influirebbe poi sulle comunicazioni che arrivano e a cui dar seguito, In particolare c’è una novità che riguarda le modalità con cui vengono gestite le operazioni fiscali transfrontaliere, meglio nota come “esterometro”. Si tratta di un termine che forse potrebbe sembra oscuro, lontano dalla propria quotidianità, ma che interessa a moltissimi cittadini tra cui: privati, professionisti e imprenditori.

La normativa non si applica solo ai movimenti delle grandi aziende, ma anche a piccole operazioni che prevedono l’acquisto di beni e servizi. Nel caso in cui non si provveda alla trasmissione delle informazioni richieste è quindi possibile andare incontro a sanzioni amministrative, anche molto onerose.

La busta verde e l’esterometro: ecco cosa sapere per non rischiare 400 euro

Si tratta di un provvedimento messo in atto a partire dal 1 luglio del 2022, l’esterometro è un documento che riporta i dati di tutte le transazioni transfrontaliere. Ad essere obbligati alla trasmissione dei dati sono tutti i soggetti IVA che emettono e ricevono fatture da o verso soggetti che non sono residenti in Italia. Una trasmissione che avviene grazie al Sistema di Interscambio, lo stesso valido per le fatture elettroniche. Nel documento dovranno essere indicati una serie di dati indispensabili, la cui essenza potrebbe aprire a delle sanzioni.

Per ogni fattura non inviata, si applica una multa che va da soli 2 euro, fino a un massimo di 400 euro. Si può però procedere alla correzione entro 15 giorni per una sanzione minore.