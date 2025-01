Dove si mangia meglio? In Italia, of course: e questi sono i tre posti sul podio, non ci vorrai credere

Italia vince il primato sul cibo: questo ce lo aspettavamo, ma ecco quali sono le regioni sul podio dell’alimentazione.

Il cibo e l’Italia vanno a formare un connubio che è conosciuto in tutto il mondo. Pizza, pasta, e una varietà di specialità in ogni campo della nutrizione. Carne e pesce, ogni cosa preparata in modo differente anche a pochi chilometri di distanza.

La ricchezza in termini di patrimonio enogastronomico in Italia è incontrastata nel mondo.

Se questo lo avremmo potuto sospettare, la specifica in merito a quali sono le regioni in cui si mangia meglio potrebbe, invece, stupire molti.

A pubblicare la classifica è l’ormai famosa pagina TasteAtlas, una testata online che si definisce come guida esperienziale del cibo tradizionale e delle ricette autentiche.

Una classifica da sogno, e l’Italia conquista il podio con le sue regioni

I tre posti in cima alla classifica di TasteAtlas sono occupati da tre regioni di cui due sono italiane. Trattandosi di una classifica che prende in considerazione tutte le regioni del mondo, non possiamo che essere orgogliosi di un risultato del genere. Infatti, nonostante la grande diffusione di ristoranti che offrono la possibilità di gustare cibo proveniente da altre tradizioni e all’apertura di massa dei fast food, evidentemente siamo stati in grado, per ora, di mantenere le tradizioni culinarie non solo nazionali, ma persino locali.

L’omogeneità in termini di ricchezza culturale, infatti, altro non è che una perdita: sono già troppe le persone che, ad esempio, quando viaggiano, scelgono di mangiare un panino al fast food piuttosto che avventurarsi nei ristoranti locali rischiando di prendere qualcosa che non è di loro gusto. A decretare la povertà di questo appiattimento, per fortuna, c’è la classifica di TasteAtlas, che, al contrario, ha premiato la varietà italiana. Ecco quali sono le due regioni italiane che popolano il podio della classifica.

Due regioni italiane nella top 3 di TasteAtlas

Esaminando la presenza delle regioni italiane in altre posizioni della classifica possiamo constatare già l’eccellenza del nostro patrimonio gastronomico. Ad esempio, l’Alto Adige è al 35° posto, il Veneto al 32°, la Sardegna al 29°, il Lazio al 26°, il Piemonte al 25°, la Puglia al 24° e la Lombardia al 22° – su un totale di ben 100.

Sul podio, al terzo posto, troviamo l’Emilia Romagna, mentre al primo posto la Campania, che si è aggiudicata un punteggio pari a 4,44, sfiorando la perfezione. Non resta che celebrare questa ricchezza che è riconosciuta ancora una volta a livello mondiale.