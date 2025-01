Ti stanno spiando, rubando le foto e vendendo i tuoi dati: paura WhatsApp, le chat non sono più sicure

Su WhatsApp potresti essere spiato a tua insaputa. Ecco cosa occorre fare per evitare che la tua privacy possa diventare di dominio pubblico.

Secondo quanto riportato sul sito systemscue.it sembra che su Whatsapp ci possa essere la possibilità di essere spiati da chi non è mosso da nobili intenzioni. Non ci crederai, ma è possibile spiare le chat e rubare le foto attraverso un altro dispositivo. Per evitare di andare incontro a situazioni spiacevoli bastano poche mosse e questo timore verrà cestinato.

Se ci pensi ogni volta che si invia qualcosa, inevitabilmente lasci una traccia sul nostro dispositivo cellulare. Ragion per cui potrebbe diventare un problema nel momento in cui qualcuno potrebbe metterci le mani sopra. WhatsApp ormai fa parte della nostra quotidianità, quindi è indispensabile utilizzarlo. Ma cosa succede se c’è uno spione che legge le conversazioni private? Non si deve essere per forza un genio o un hacker per riuscire nell’impresa.

Allo stesso modo, dunque, possiamo fare in modo che ciò non accada. Il discorso può risultare inquietante per coloro che hanno le foto e i video dei propri figli o dei dati personali che non devono assolutamente essere condivisi.

Il succo è non abbassare mai la guardia e per fortuna la tua privacy può essere tutelata con delle semplici mosse. Una volta seguito tutto alla lettera, nessuno potrà mai più ficcare il naso nella tua vita.

Non sarai più spiato su WhatsApp

Tutti sono concordi nel dire che WhatsApp abbia stravolto la vita di tutti noi per quanto riguarda la comunicazione. Infatti si sono accorciate le distanze geografiche con una semplice videochiamata. Ogni giorno vengono sempre introdotte delle novità per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.

Per esempio non bisognerà più andare nella rubrica del cellulare per memorizzare un numero, ma si potrà fare quest’operazione direttamente su WhatsApp. Ovviamente questa è solo una delle novità introdotte negli ultimi mesi. Adesso ci sarà la possibilità di ostacolare coloro che vogliono a tutti i costi sapere tutto quello che riguarda la nostra sfera privata.

Semplici mosse per evitare gli spioni

Innanzitutto bisogna andare su WhatsApp e toccare i tre punti in alto a destra e cliccare su “Dispositivi collegati”. In questo modo sarà possibile vedere l’elenco di tutti i dispositivi collegati all’account. Si può chiudere semplicemente la sessione con un click sul tipo di computer o telefono che non si riconosce.

Inoltre si può attivare il blocco con impronta digitale per WhatsApp. La prudenza non è mai troppa, soprattutto in questo periodo in cui ci sono sempre dei truffatori dietro l’angolo che cercano di intervenire quando vedono la situazione idonea per portare a casa un qualcosa ai danni di terzi.