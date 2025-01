Assumiamo tutti, basta solo avere la patente e esser maggiorenni I Centinaia di uomini e donne hanno l’occasione d’oro

Hai raggiunto la maggiore età e hai una patente valida? Puoi candidarti per questo posto di lavoro che offre un vantaggio senza precedenti.

Non sono pochi i cittadini che si occupano della ricerca di un impiego nel corso delle vacanze natalizie, quando si ha qualche momento libero in più dal caos di tutti i giorni. Tra una stracciatella e qualche fetta di panettone avanzato, in tanti si predispongono per aggiornare il cv o la pagina LinkedIn e cercare il posto dei sogni.

Contestualmente a ciò stanno avanzando alcune iniziative incredibili che potrebbero fare davvero al caso vostro.

Per accedervi, infatti, è necessario solamente avere la patente e aver raggiunto la maggiore età.

Se possiedi questi due requisiti non ti resta che candidarti e iniziare a fare progetti per il futuro. Troppe aziende, ormai, chiedono titoli importanti anche per mansioni che non dovrebbero avere tali requisiti per accedervi: ecco una delle iniziative più importanti.

Lavoro, ecco cosa offrono per ristabilire il personale in questo settore: tutti possono accedervi

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una tendenza piuttosto importante nel mondo lavorativo. L’innalzamento senza precedenti di giovani che frequentano l’Università ha creato un vuoto in alcune professioni, quelle che non richiedono un titolo di studio e che quindi, spesso, non vengono considerate da chi è laureato o ha un livello di istruzione ancora più alto (master, dottorati o simili).

Per andare a colmare di nuovo questo vuoto, sono state molte le aziende che hanno promosso offerte di lavoro accompagnare da incentivi appetibili. Una di queste è l’azienda che si occupa dei trasporti di Bologna, ovvero la Tper. Ecco cosa ottieni se ti candidi.

L’azienda virtuosa offre un incentivo senza precedenti: candidati subito

Tper, azienda che si occupa del trasporto pubblico presso la città di Bologna, ha architettato una offerta di lavoro ad hoc per attirare candidati. Si chiama “progetto casa”: l’azienda mette a disposizione alloggi a prezzo calmierato per i nuovi dipendenti. Nello specifico, gli alloggi si trovano nella zona Fiera-San Donato, luogo collegato ottimamente con tutte le zone della città e nei pressi dei depositi aziendali.

Questa importantissima agevolazione, però, non è la sola. Infatti Tper offre anche la possibilità di ottenere la Patente D, quella necessaria per portare mezzi come gli autobus, attraverso un supporto economico da loro offerto. Infatti la patente D non è un requisito: è importante essere in possesso della sola B al momento della candidatura. Medesima offerta viene fatta per la CQC, ovvero la Carta di Qualificazione del Conducente, altro documento necessario per poter esercitare questa professione.