Bere vino ti aiuta ad abbassare il colesterolo, ma c’è un segreto I Ecco esattamente quello che devi fare

Il vino è una bevanda alcolica che si ottiene con la fermentazione del frutto dell’uva o del mosto. Il termine deriva direttamente dal greco, come del resto la parola enologia. Attualmente rappresenta una componente fondamentale delle nostre tavole.

Le sue origini sono antichissime e ciò è confermato dai vari resti archeologici che risalgono a 300.000 anni fa. Qualcuno sostiene che era nota già ai tempi del neolitico, in quanto le più antiche tracce sono state trovate lungo le rive del Mar Caspio e nella Turchia Orientale.

Gli amanti dell’epica classica ricordano un tratto dell’Odissea di Omero in cui il protagonista fece ubriacare con del buon vino il Ciclope per salvare se stesso e la propria ciurma dalle sue grinfie. Infatti, una volta stordito, lo privarono della vista e in questo modo riuscirono a scappare dalla caverna dirigendosi verso la nave.

Secondo quanto riportato sul sito hotelsportrimini.it sembra che bere vino abbia dei risultati benefici. Infatti non è del tutto errato dire che un bicchiere a tavola fa bene. Non sempre l’ironia deve prevalere, poiché c’è davvero in ciò che è stato riportato. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

I benefici di un buon bicchiere di vino

Quante volte ti sarà capitato di andare a cena fuori e fare un brindisi? Anche se non ami particolarmente il vino, non puoi sottrarti a questi momenti di grande condivisione con amici e parenti.

Bere del vino fa bene allo spirito e non tutti sanno che procura tanti benefici: combatte la stanchezza, È ottimo per l’apparato cardiovascolare, è un alleato ottimo per perdere peso…e non solo.

Ecco i consigli degli esperti in materia

Il vino rosso aiuta a migliorare i livelli del colesterolo perché contiene i polifenoli, in particolar modo il rasveratrolo. Si tratta di una sostanza naturale che si può trovare nell’uva ed è un antiossidante che protegge i vasi sanguigni e aiuta a bilanciare il colesterolo cattivo con quello buono.

Tuttavia gli intenditori sostengono che bisogna darsi delle regole per avere dei reali benefici con un semplice calice di vino. In primis si deve bere durante i pasti e scegliere quelli corposi. Non si deve alzare troppo il gomito e soprattutto bisogna seguire uno stile di vita sano. Chi ha problemi al fegato o prende dei medicinali dovrebbe evitare. Del resto il rasvetrarolo si può trovare anche nei mirtilli e nel cioccolato fondente. Questo significa che si possono godere dei benefici anche senza bere del vino.