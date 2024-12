WhatsApp accoglie ChatGpt, nuovi incredibili scenari di realtà potenziata sulle nostre conversazioni

D’ora in poi anche su WhatsApp sarà possibile fare ricorso alle ChatGPT. L’Intelligenza Artificiale si sta diffondendo a macchia d’olio nella nostra quotidianità.

ChatGPT sta per l’acronimo di “Chat Generative Pre-trained Transformer” e non è altro che un Chatbot basato sull’intelligenza artificiale ed è sviluppato da OpenAI (un laboratorio di ricerca sull’intelligenza artificiale fondato nel 2015 da Elon Musk e Sam Altman).

Questa chat è specializzata nella conversazione con un utente umano. Non a caso tante sono le aziende che ne stanno facendo ricorso per offrire un ottimo servizio ai clienti che chiedono un contatto telefonico per risolvere determinati problemi.

La ChatGPT è realizzata con delle tecniche di apprendimento automatico che sono elaborate come base per la creazione di altri modelli di “machine learning”. È possibile dare risposte più lunghe, più pertinenti e più sicure rispetto a modelli di tipo InstructGPT.

Secondo quanto riportato sul sito fanpage.it sembra che l’Intelligenza Artificiale sia arrivata anche su WhatsApp. Sarà possibile utilizzare ChatGPT in modo assolutamente gratuito e per scaricarlo sul dispositivo cellulare sarà opportuno seguire dei passaggi semplici.

ChatGPT su WhatsApp, un nuovo modo di comunicare

Tutti sono concordi nel dire che WhatsApp abbia cambiato le modalità di comunicazione da quando due ex dipendenti della Yahoo hanno investito i loro risparmi per realizzare questo progetto. Il successo è stato tale che nel 2014 WhatsApp è stato acquistato da Facebook e da allora tante cose sono cambiate.

Adesso si stanno ampliando nuovamente gli orizzonti. Fino a poco tempo fa è stato possibile ricorrere alle ChatGPT tramite desktop o un’App. Tuttavia le novità sono ogni giorno dietro l’angolo ed ecco che l’OpenAI ha proposto una versione ufficiale che si può utilizzare direttamente su WhatsApp. La nuova funzione è stata resa pubblica con lo scopo è coinvolgere più utenti alle prese con la ChatGPT senza la necessità di avere un account. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Ecco i passaggi e le raccomandazioni

Per potermi usufruire basta accedere sul link ufficiale di ChatGPT per WhatsApp oppure si può aggiungere ai contatti il seguente numero: 1-800-242-8478. In seguito si inizia la conversazione con ChatGPT e il gioco è fatto. Eppure ci sono delle avvertenze da non dimenticare.

Prima di tutto si deve sapere che il numero dei messaggi che si possono inviare in una giornata non sono illimitati. Questo dipende dalla quantità di dati che si dovranno prendere in considerazione per alimentare questa nuova funzione. Infine sono messi a disposizione solo 15 minuti al mese per chiamare il numero menzionato prima.