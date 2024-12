Sei sotto questa soglia di reddito? Allora ti regaliamo 14 mila euro: addio tasse, Meloni è il nuovo Babbo Natale

Se sei sotto a una specifica soglia di reddito, allora ti regalano ben 14 mila euro, la meloni ha deciso di farti dire addio alle tasse.

Ecco il caro 2025 tanto atteso, che molte modifiche porterà a livello fiscale, con una rivoluzione che potrebbe alleggerire il peso delle tasse. Quello che con la nuova legge di bilancio si è voluto fare è offrire un aiuto a ai cittadini che hanno un reddito medio-basso.

Quello che agevolerà tale fascia della popolazione sarà la nuova riforma Irpef, che segue quella che già si era avuta lo scorso anno. Le nuove misure previste dovrebbero permettere ai contribuenti di beneficiare di un risparmio notevole.

Un aiuto che mira ad andare incontro a chi ha un reddito basso, che rimane in una situazione che sembra essere anche preoccupante e che hanno a carico dei familiari. L’obiettivo che il Governo si è posto, sembra essere molto semplice, riuscire a rendere il sistema quanto più equo possibile per donare alle famiglie un potere d’acquisto maggiore.

Ecco allora, cosa occorre sapere a riguardo.

Un sistema fiscale più semplice e inclusivo

Con la riforma Irpef si avranno numerosi cambiamenti e il sistema si baserà soprattutto su tre scaglioni di reddito, con aliquote che sono progressive e che puntano a favorire una certa fascia di reddito, piuttosto che altre. La prima fascia vedrà applicata un’aliquota al 23%, essa riguarderà redditi fino a 28 mila euro, 35% è per i redditi dai 28.001 e i 50 mila euro, 43% per coloro che hanno redditi al di sopra dei 50 mila euro. Una rimodulazione che mira a ridurre la pressione fiscale sui redditi più bassi, favorendo anche i lavoratori dipendenti e i pensionati.

Ulteriore novità di spicco è quella dell’introduzione del quoziente familiare, sistema che attribuisce un peso specifico ai membri della famiglia all’interno del calcolo per quello che riguarda le detrazioni. Lo strumento è un passo avanti veramente enorme, in grado di rispondere alle esigenze delle famiglie che si trovano maggiormente in difficoltà.

Perché si parla di 14 mila euro? Ecco il regalo di Babbo Natale

Quindi a partire dal 2025 i redditi che sono compresi tra i 75 mila euro e i 100 mila euro vedranno l’applicazione di un limite massimo detraibile che si assesta a 14 mila euro. Questo vuol dire che tutti coloro si trovano in questa fascia di reddito potranno veder ridurre il carico fiscale grazie a mirate detrazioni come quelle concesse per le spese familiari.

Le detrazioni in questione sono riservate esclusivamente alle famiglie numerose o con persone a carico, come, ad esempi dei figli o dei disabili. Un supporto concreto per coloro che vivono in una evidente difficoltà economica e che spesso si trovano ad affrontare delle spese aggiuntive per poter gestire il nucleo familiare. Quindi si parla di 14 mila euro, quale limite massimo per la detrazione fiscale, offerto a specifici contribuenti. Una misura che si unisce all’introduzione del quoziente familiare, primo passo per ridisegnare il sistema fiscale del paese.