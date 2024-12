Cibo in auto post Natale? Non far drammi, usa uno stuzzicadenti e questi accorgimenti e tornerà a splendere

Dopo il Natale trovi del cibo in auto? Non ti preoccupare, fare drammi non serve affatto, basta usare solo uno stuzzicadenti e tornerà lo splendore.

Il Natale è appena passato e ci ha lasciato molti ricordi da condividere con le persone a cui più vogliamo bene. Peccato che oltre a questo le festività probabilmente hanno anche lasciato un piccolo souvenir indesiderato, ovvero avanzi di cibo veramente ovunque, tracce delle cene in famiglia.

Briciole, macchie sui sedili e impronte in ogni luogo, questo è quello che trasforma la tua auto in un vero e proprio campo di battaglia. Non c’è però bisogno di suscitare panico, perchè le tracce delle cene e dei pranzi appena trascorsi possono essere tolte in maniera molto semplice.

Cosa ti serve? Non un servizio professionale, ma solo un po’ di pazienza a molto olio di gomito.

Ecco allora come riportare la tua auto allo splendore di prima delle feste, sarà molto più semplice di quello che tu possa immaginare.

Pulizia auto: parti dalle basi per risultati impeccabili

La prima cosa da fare è iniziare con una completa pulizia della carrozzeria. Una bella superficie esterna brillante è quello che rende la tua auto sempre bellissima, non puoi certo trascurarla. Ovviamente provvedere alla pulizia in modo semplice e immediato evita anche che lo sporco e i detriti che si accumulano sulla carrozzeria, la possano corrodere.

Tranquillo se non hai accesso a strumenti professionali, ti basta avere un buon detergente, delicato (dicono che lo shampoo neutro sia perfetto), una spazzola a setole morbide e quindi un po’ di energia. In questo modo si avranno degli ottimi risultati. Quindi, non dimenticare i pneumatici, che sono anche la parte dell’auto più esposta al fango e alla polvere e concludi il tutto con la lucidatura, che protegge la carrozzeria dalle intemperie, che sappiamo bene, essere frequenti in questa stagione.

Dentro l’auto: focus sui dettagli dimenticati

Ma adesso passiamo agli interni e la prima cosa da fare è togliere tutto ciò che può essere rimosso e che potrebbe rappresentare un intralcio. Quindi via: tappetini, eventuali fodere dei sedili, oggetti personal, un passaggio indispensabile per poter ottenere un buon risultato. A questo punto si inizia a lavare la tappezzeria e quello che serve è un panno umido e un detergente delicato, perfetti per eliminare le macchie superficiali; per macchie più profonde, come quelle di vino e cioccolata, allora meglio utilizzare un solvente specifico, ovvero uno smacchiatore per tessuti.

Una spazzola adesiva toglierà i peli di animali, e con l’aspirapolvere si potranno pulire i tappetini. Un trucco che troppo spesso non viene applicato, è quello dei pennelli o dei piccoli spazzolino, perfetti per eliminare lo sporco; uno strumento molto economico, ma allo stesso tempo anche molto efficace. Ma cosa c’entra lo stuzzicadente? Per andare a togliere lo sporco dagli spazi più ostinati è indispensabile e può essere utilizzato tra i pulsanti dei finestrini, i bordi della leva del cambio e i pedali. Ovviamente occorre molto delicatezza.