Tutti a Napoli a Capodanno: c’è un mito immortale ad aspettarti in Piazza Plebiscito I Il trend topic impazza sui social

Nel capoluogo partenopeo si festeggerà un Capodanno con i fiocchi! Non puoi mancare all’evento più atteso dell’anno.

Piazza Plebiscito è posizionata al termine di Via Toledo e non è molto distante dal mare. Già esisteva nel 1543 in seguito alla costruzione del Palazzo Vicereale di Pedro Alvarez de Toledo, ma solo con l’edificazione del Palazzo Reale di Napoli ebbe inizio la sua storia e il progetto fu affidato a Domenico Fontana.

È suddivisa in due parti: la prima comprende la Basilica Reale Pontificia di San Francesco di Paola, con la statua equestre di Ferdinando I e di Carlo di Borbone posizionate davanti, mentre l’altra ha una forma rettangolare delineato dal Palazzo Reale.

Lateralmente la piazza è chiusa da due edifici identici: Palazzo della Prefettura e Palazzo Salerno. Ha assunto questo nome in onore del Plebiscito con cui il Regno delle due Sicilie si unì al Regno d’Italia.

Lo spazio, circondato da edifici di grande valenza storica e artistica, è immenso, dunque risulta essere ottimo quando si tratta di organizzare delle grandi manifestazioni. A breve uno coinvolgerà sia napoletani che non.

Un evento tanto atteso a Napoli per raccogliere il nuovo anno

Secondo quanto riportato sul sito ansa.it pare che nel capoluogo partenopeo il 31 dicembre ci sarà un evento con tanta musica e sicuramente saranno proposte delle canzoni di uno dei più grandi cantanti del mondo della musica italiana. “Sarà una grande festa di popolo”, ecco le parole riportate dal sindaco Manfredi, entusiasta di cosa sarà proposto nella città che rappresenta.

Nel sito menzionato è stato pubblicato un video dove viene spiegato tutto in ogni minimo dettaglio. Sono intervenuti dei personaggi noti nel mondo dello spettacolo italiano. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Musica e divertimento assicurati nel capoluogo partenopeo

“Musica, colori, emozioni a Napoli. 29, 30, 31 dicembre del 2024 e 1° gennaio 2025. 4 giorni di eventi gratuiti dal vivo per Napoli città della musica, 3° edizione”. Tutto si svolgerà a Piazza Plebiscito, a pochi passi dal mare che da sempre ha dato un tocco di romanticismo e unicità alla città.

“Napoli è in sold out, quindi ci aspetteremo una grande affluenza e un grande pubblico che con noi accoglierà questo fantastico 2025”, queste sono le parole pronunciate dal cantante Sal da Vinci presente alla presentazione dell’imminente Capodanno. Inoltre è stato riferito che ci sarà un tributo all’indimenticabile Pino Daniele. Francesco De fraia, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante (ovvero coloro che fanno parte del trio comico napoletano i Ditelo voi) parteciperanno all’evento.