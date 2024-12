Tassa sulla proprietà addio: ecco il segreto per non cacciare neppure un euro dal portafogli, ma non vogliono che tu lo sappia

Puoi dire definitivamente addio alla tassa sulla proprietà, non dovrai cacciare più nemmeno un euro dal portafoglio, ecco cosa devi sapere.

Sono tantissimi coloro che credono ancora nell‘investimento immobiliare come uno dei metodi più sicuri per veder crescere il proprio patrimonio. Peccato che questo acquisto spesso si accompagna a una serie di oneri fiscali che in maniera inevitabile, influiscono sul budget familiare.

Sono pochi coloro che sanno dell’esistenza di un metodo efficace e anche legale per ridurre l’impatto fiscale su coloro che sono possessori di immobili.

Si tratta di una soluzione che è in grado di unire il desiderio di continuare ad investire nel mattone, senza vedersi sopraffare dalle tasse, come fin troppo spesso succede ai cittadini italiani. Proprio per questo motivo è stato indispensabile intervenire in maniera specifica.

Ovviamente, nel caso in cui non si riesca a gestire tutto in autonomia, si può sempre chiedere aiuto a uno specialista, quale un commercialista, ovvero un revisore contabile. Ecco però, cosa occorre sapere a riguardo.

Un metodo efficace per proteggere il patrimonio familiare

Un genitore decide di acquistare un immobile, che sia un appartamento o una casa indipendente, per i propri figli, al fine di permettere loro di riuscire a realizzare il sogno di una vita, ovvero essere proprietari della casa in cui vivranno. Quindi arriverà il momento in cui l’immobile in questione verrà affidato alle cure dei figli.

Proprio basandosi su quello che sembra essere un vero e proprio passaggio del testimone, è possibile intervenire in maniera specifica, anche al fine di riuscire a evitare provvedimenti specifici che si basano sul mancato pagamento delle tasse relative all’immobile stesso. Quella di cui si sta parlando è una pratica che prevede una serie di sfaccettature e che si basa sull’esigenza di abbattere i costi per quello che riguarda l’aspetto fiscale dell’essere proprietari di una casa.

La possibilità di avere un importante vantaggio

Il segreto per evitare di pagare tasse su un immobile di cui si è i proprietari è la donazione dell’immobile al proprio figlio, istituto giuridico che è disciplinato dall’art. 769 del Codice Civile. Una tecnica che permette di evitare il pignoramento dell’immobile, oltre a ridurre il peso fiscale. Occorre considerare che con la donazione diretta, nel caso in cui l’erede sia minorenne, l’immobile resta ad usufrutto dei genitori fino alla sua maggiore età.

Con questo semplice trucchetto è possibile beneficiare di quello che viene chiamato “bonus prima casa”, beneficio previsto dall’Agenzia delle Entrate e che permette di avere: imposta di registro al 2%, imposta ipotecaria e catastale ridotte a 50 euro e IVA al 4% per l’acquisto da un costruttore. Al fine di poter beneficiare di tutte le agevolazioni, però, il figlio deve avere all’interno dell’immobile la residenza, o trasferirla entro 18 mesi. Un sistema che permette di risparmiare ingenti somme di denaro.