II Governo ti paga il Gas: tutto vero, Salvini firma l’atto, adesso lo Stato paga tutto al posto tuo

Matteo Salvini ha formato l’atto e adesso il governo ti deve pagare il gas. Ecco le novità previste per il prossimo anno.

Il periodo storico che l’Italia sta vivendo in questo momento mette in mostra una serie di incertezze che sono enfatizzate dai rincari a livello energetico e dalle crescenti preoccupazioni che le famiglie si trovano ad affrontare.

Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti a oggi, figura chiave del governo di Giorgia Meloni, si è messo al lavoro proprio con questo scenario. Il suo lavoro è stato svolto con la consapevolezza che occorre intervenire a sostegno dei cittadini, ma anche delle imprese che sono state colpite duramente dall’aumento dei costi.

Negli ultimi anni le misure per la calmierizzazione dei prezzi, non sono di certo mancata: bonus sociale per le fasce deboli, ma anche il mercato tutelato per le bollette. Ma questo non ha salvato i cittadini dalle difficoltà economiche che molti si trovano a vivere, in una condizione di continuo disagio.

Ecco che allora, per dare una risposta a questa situazione, il Governo ha deciso di andare a implementare alcune misure straordinarie che si rivelano essere veramente determinanti, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione.

Le misure adottate dal Governo: dai bonus sociali al mercato tutelato

Negli scorsi anni il Governo ha avviato numerosi tentativi di far fronte, in maniera efficace, alla crisi energetica. Una delle misure più apprezzate è sicuramente il bonus sociale per: gas, acqua e luce, destinato a quelle famiglie che si trovano in difficoltà economica. Una sorta di salvagente che è utile per gli italiani, affinchè vengano abbattuti i costi delle utenze di base. Il valore del bonus cambia in base all’importo dell’ISEE e della composizione del nucleo familiare.

Per quello che riguarda il gas, il calcolo dei benefici ha dovuto tener conto di quanto complesso sia il territorio nazionale e dividerlo quindi in 3 zone diverse. Attraverso Arera poi, i cittadini possono procedere controllano sia i bonus che verificando i dati, per poterli aggiornare ogni 3 mesi. Ma tutti questi sforzi non avevano realmente dato la possibilità alle famiglie, di uscire della crisi economica e anche da quella del gas.

Il nuovo beneficio: lo Stato paga il gas per le famiglie più fragili

Grazie a un’azione che mai si era vista prima finalmente si può avere una copertura totale delle spese per il gas. Un aiuto che spetta, ancora una volta, alle famiglie che si trovano in maggiore difficoltà. Matteo Salvini è intervenuto andando a firmare un atto che apre al sostegno economico completo per tutti i nuclei che hanno un ISEE molto basso.

Una misura pensata in maniera specifica, per riuscire a dare un po’ di respiro ai nuclei che sono molto più vulnerabili. Al momento ancora non sono note le modalità per accedere al benefit, ma saranno comunicate a breve. ovviamente servirà l’ISEE che dovrà essere al di sotto della soglia decisa per la misura di aiuto. Il simbolo dell’aiuto che il governo da ai cittadini.