Viaggi post Natale, puoi andare ovunque in tutta Europa, ma devi ricordati questi piccoli (e non trascurabili) particolari

Vuoi organizzare un viaggio in auto verso un Paese non molto distante dall’Italia? Perfetto, devi tenere conto delle regole stradali da rispettare.

Quando si prende la patente si fa tesoro di quanto appreso durante i corsi su tutto ciò che riguarda il Codice della Strada. Non tutti sanno che la prima legge fu promulgata da Giulio Cesare ai tempi dell’antica Roma e riguardava l’accesso e la conduzione dei carri all’interno della città.

In Italia la prima norma fu la legge 20 marzo 1865, n° 2248, e riguardava il corretto comportamento alla guida di veicoli a trazione animale. Da allora tante cose sono cambiate.

Infatti nel 2003 fu introdotta la patente a punti e questi punti possono essere decurtati nel momento in cui non si rispettano determinate norme.

Questo accade soprattutto quando ci si trova in uno Stato. Molti non sanno che le leggi possono variare da un luogo all’altro. Di conseguenza se ami viaggiare e andare in posti nuovi devi conoscere ogni minimo dettaglio.

Norme stradali dei Paesi europei non distanti dall’Italia

Secondo quanto riportato sul sito sicurauto.it pare che ci siano delle regole specifiche in ogni Paese. Se hai intenzione di viaggiare in auto devi pianificare tutto senza tralasciare nulla. Ogni territorio ha delle proprie norme stradali, ragion per cui è doveroso informarti.

Per esempio, coloro che vogliono recarsi in Francia devono ricordare i limiti di velocità. Sono simili ai nostri e se si superano di oltre 40 km/h la patente viene confiscata dalle Forze dell’Ordine. I bambini che hanno un peso tra i 9 e 18 kg si devono sedere su un apposito seggiolino. Chi ha un peso di che va da 15 kg in su deve indossare le cinture di sicurezza. Ovviamente l’uso del cellulare è ammesso solo tramite Bluetooth.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabiola Turrini (@fabiola_turrini)

Viaggiare in auto è più semplice con le giuste informazioni

In Svizzera i limiti di velocità sono simili su per giù e i seggiolini per bambini si devono utilizzare per quelli di un’età inferiore ai 12 anni. Non può essere rivolto contro il senso di marcia. Il cellulare si può utilizzare solo con un kit mani libere e non c’è l’obbligo di montare gli pneumatici invernali o le catene da neve sull’automobile.

In Austria in autostrada si può andare a 130 km/h e su alcune bisogna calare a 110 km/h dalle 22:00 alle 5:00. I bambini che sono più piccoli di 14 anni e non arrivano a 1,5 metri devono viaggiare con una cintura di sicurezza adatta alla loro taglia. Anche qui bisogna utilizzare il cellulare solo con un kit mani libere. Infine dal 1° al novembre al 15 aprile le auto si possono circolare solo con pneumatici invernali sulle 4 ruote o catene da neve a bordo da montare se le condizioni atmosferiche e lo richiedono.