Truffa dei bancomat durante le FESTE: non prelevare in queste ore e in questi giorni, stanno provando a fregarti la 13esima

Attenzione al bancomat nel periodo delle Feste: la nuova truffa che ti ripulisce il conto e ti ruba la tredicesima.

Il crimine non dorme mai, è proprio il caso di dirlo. Nemmeno nei giorni di Festa, anzi. Forse è ancora più attivo.

Nel periodo natalizio infatti c’è maggior movimento di denaro, tra grandi spese e acquisti vari per i regali al parentado.

Un’occasione ghiotta per i malintenzionati che non vedono l’ora di approfittare di un momento di distrazione per derubare il malcapitato di turno.

In questo caso, l’occasione arriva al bancomat. Cosa si sono inventati per privarci della tredicesima.

Truffa del bancomat: come ti rubano la tredicesima

Il momento del prelievo allo sportello del bancomat è sempre molto delicato. In fin dei conti stiamo inserendo i nostri dati sensibili in piena strada, alla mercé di tutti. Chiunque voglia carpire il nostro PIN non deve far altro che far finta di essere in fila come noi, e sbirciare.

Ecco perché è sempre raccomandabile fare molta attenzione a chi c’è intorno a noi quando dobbiamo prelevare, e farlo lontano da occhi indiscreti. Schermare il tastierino in modo che nessuno possa vedere i numeri che stiamo inserendo, e non abbandonare in giro il ticket del saldo, che pure contiene dati sensibili. Ma questo a quanto pare potrebbe non bastare. I truffatori sono ingegnosi e hanno trovato un modo per prendere i nostri soldi.

A cosa devi fare attenzione

I truffatori hanno studiato un modo a dir poco ingegnoso per rubare i soldi degli ignari cittadini che si recano al bancomat per un prelievo. Agiscono solitamente nel fine settimana, quando le banche sono chiuse, in modo da avere il tempo di agire e sparire indisturbati. Utilizzando un congegno non visibile, bloccano la fuoriuscita delle banconote, che però vengono erogate. Il correntista pensa ad un’anomalia, poiché il prelievi risulta effettuato. Ma non può fare altro che attendere la settimana successiva per segnalare la cosa alla banca.

I ladri non dovranno poi fare altro che tornare successivamente, smontare il congegno usato e prendere i soldi. Che a fine giornata possono ammontare ad un bel gruzzolo. Come difenderci? Abbiamo poca scelta, se non quella di prelevare il contante negli orari di apertura della banca, in modo da poter verificare immediatamente nel caso, cosa sia successo. E fare sempre attenzione.