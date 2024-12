Sfonda la parete, buttala giù e migliori casa: ma l’open space può costarti carissimo I Ufficializzate multe mostruose se ti beccano

Se hai intenzione di sfondare la parete per creare un open space, sappi che rischi veramente grosso. Le sanzioni sono proprio dietro l’angolo.

Creare un open space in casa è probabilmente uno dei più grandi desideri che molti coltivano. Un modo per rendere la propria casa molto più funzionale, ma allo stesso tempo anche accattivante sotto il profilo estetico.

Abbattere una parete, per unire soggiorno e cucina, ovvero ampliare un’area, potrebbe risultare una soluzione al tempo stesso efficace, ma anche semplice. Ma nonostante possa sembrare un intervento banale, occorre seguire delle regole stringenti, per evitare eventuali problemi.

Ci sono casi in cui, un progetto si può trasformare in un vero incubo. Sono molti a pensare che demolire una parete sia un’operazione facile, veloce e poco costosa, ma quando non si rispettano le regole, si rischiano problematiche molto importanti. In ogni intervento occorre sempre garantire sicurezza strutturale e rispetto delle regole urbanistiche. Ecco allora cosa c’è da sapere a riguardo.

Come capire se una parete può essere abbattuta

Innanzitutto occorre tenere presente che non tutte le pareti possono essere abbattute. Comprendere questo vuol dire evitare problemi, andando a distinguere tra pareti portanti e tramezzi.

Si parla di pareti portanti, riferendosi a quelle che hanno una funzione strutturale fondamentale. Tali pareti sono chiamate a sostenere il peso dell’edificio garantendone la stabilità. Andare ad intervenire su una parete di questo genere senza autorizzazioni specifiche può compromettere la sicurezza dell’intero immobile, con conseguenze disastrose. Diverso, invece, il discorso per i tramezzi, che separano gli ambienti, ma non hanno un ruolo determinante nella struttura totale. In linea del tutto teorica abbatterli è più semplice, ma questo non vuol dire che non si abbia comunque bisogno di verifiche e permessi. In entrambe i casi si rivela essenziale il ruolo dell’ingegnere strutturale: esperto deve valutare la stabilità dell’edificio e decidere se l’intervento è fattibile.

Le sanzioni mostruose e come evitare guai

Nel caso in cui si voglia abbattere una parete portante, è necessario presentare un progetto al Genio Civile e quindi, ottenere l’autorizzazione sismica. Per i tramezzi invece, occorre la SCIA, ovvero la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, da presentare al Comune, al fine di ottenere l’autorizzazione ai lavori. Nel caso in cui si decida di abbattere una parete senza seguire la procedura corretta, le conseguenze possono essere veramente, sia economicamente che legalmente. Si prevedono sanzioni che possono arrivare anche a 96.000 euro, a seconda della gravità dell’infrazione.

Nel caso in cui si violino le norme urbanistiche si rischiano multe di migliaia di euro e l’intervento può essere condiderato abusivo. Occorre poi considerare che occorre mantenere sempre le giuste misure di sicurezza e procedere con la richiesta di autorizzazione degli interventi, evitando che in sede di vendita l’immobile perda valore. Al fine di evitare problemi, è consigliabile affidarsi a dei professionisti.