Se ha smesso di amarti ti dirà queste frasi: se le hai sentite almeno una volta, inizia a procurarti un buon divorzista

Dubita del tuo partner se pronuncia alcune frasi durante una discussione. Forse è giunto il momento di sederti e riflettere sulla tua vita sentimentale.

Purtroppo non sempre le love story hanno un lieto fine perché subentrano tante problematiche che ne determina la fine. Prima di arrivare alla rottura definitiva la coppia fa bene che si sta vivendo un momento delicato, ma il sentimento prevale e non si accetta la triste realtà.

C’è chi preferisce sorvolare, dunque ci possono essere diverse reazioni: accettare un rapporto che ormai non dà più nulla oppure andare altrove alla ricerca di altre situazioni. In questo caso sono dietro l’angolo i gesti di infedeltà, abbastanza frequenti in quest’epoca.

È ben risaputo che basta un like lasciato a una foto di un follower o di una persona che si segue e si passa allo step successivo, ovvero uno scambio di battute. Le cose potrebbero peggiorare se si palesa un interesse tale da garantire un incontro davanti a un caffè.

In questi casi bisognerebbe fare introspezione e capire che se si va oltre in una conoscenza vuol dire che ci sono dei problemi alla base con il proprio partner. Quest’ultimo potrebbe capire in anticipo che qualcosa sta accadendo se sente pronunciare determinate frasi.

Ecco le affermazioni di un partner non più innamorato

Secondo quanto riportato sul sito psicoadvisor.com sembra che ci siano delle frasi da non sottovalutare. La cosa risulta difficile nel momento in cui i sentimenti prevalgono sulla razionalità. Tuttavia basta analizzare una storia d’amore dall’esterno.

In questo modo si può effettivamente capire se c’è davvero qualcosa che non va. Tutto sta nell’interpretare alcune esternazioni fatte dal partner che ormai non è più coinvolto sentimentalmente nel rapporto.

Un amore non più corrisposto non avrà un futuro

In una relazione capita di avere qualche discussione, ma se è sana allora può essere definita costruttiva. A volte, però, la rabbia acceca al punto tale da far sfociare in atteggiamenti aggressivi con tanto di insulti. In qualche caso l’esasperazione è tale che qualsiasi cosa può diventare pretesto di litigio. In alcuni casi si sente dire la frase “Siamo troppo diversi” che crea un grande distacco. La situazione peggiora nel momento in cui il partner non è disposto a confrontarsi dicendo di non avere tempo.

In un secondo momento potrebbe addirittura dire di essere annoiato dalla situazione e di conseguenza non ha voglia di tornare a litigare. Il partner che cerca di recuperare un rapporto non può sperare di farlo senza l’intervento dell’altra persona. Si arriverà a un punto di non ritorno e chi ne uscirà con il cuore sanguinante dovrà capire che non è giusto accontentarsi delle briciole.