Chiudi subito WhatsApp: lo usano per spiarti tramite smartphone I Ormai conoscono ogni tuo segreto, hai un solo modo per proteggerti

Se noti delle anomalie sul tuo dispositivo cellulare probabilmente sei stato preso di mira da qualcuno intento a spiare ogni tua mossa. Questo è possibile anche attraverso WhatsApp.

Tutti sono concordi nel dire che WhatsApp sia stato in grado di stravolgere il modo di comunicare di tutti noi. Ogni giorno vengono proposte delle novità che sono di tendenza e soddisfano le esigenze di tutti gli utenti. Due ex dipendenti della Yahoo hanno messo da parte dei loro risparmi per realizzare quest’idea che avevano in mente da un po’ di tempo.

Avevano solo bisogno di coraggio per azzardare in un progetto simile, ma mai avrebbero immaginato di riscuotere un grande successo punto non ho coso WhatsApp è l’App di comunicazione più utilizzata mettendo da parte addirittura Instagram e Telegram.

È in grado di ridurre le distanze geografiche facendo sentire le persone più vicine, anche attraverso una semplice videochiamata. Con il passare del tempo vengono proposte sempre delle nuove proposte e tra queste c’è quello in cui non bisogna più dare la rubrica del dispositivo cellulare per memorizzare un numero. Adesso non si potrà fare direttamente tramite App.

Tuttavia è doveroso per riferire che questa App può fare gola agli hacker che possono ricorrere a degli stratagemmi per inviare ogni tua mossa con il telefonino. Ecco di che fenomeno si sta parlando.

Possono spiarti entrando nella chat di WhatsApp

Purtroppo c’è sempre chi lavora dietro lo schermo di un pc o di un cellulare e lo fa in modo losco per ottenere un proprio tornaconto. In alcuni casi si tratta semplicemente di un collega invidioso e vuole mettere in difficoltà colui che può rappresentare una minaccia.

Secondo quanto riportato sul sito pianetacellulare.it sembra che ci sia un modo per evitare che qualcuno possa leggere i tuoi messaggi WhatsApp. In realtà esistono dei modi per scoprire se qualcuno sta ficcando il naso nelle tue conversazioni.

Ecco come evitare i cyber criminali

Ci sono dei segnali che non bisogna ignorare e uno di questi è rappresentato dalla batteria. Se si scarica rapidamente e le attività del dispositivo cellulare rallentano vertiginosamente o si bloccano allora potrebbe essere in atto qualche spyware. In questo caso è necessario cambiare password e le spie avranno più difficoltà ad accedere. È consigliabile cambiarla ogni 3 mesi per ridurre il rischio che qualcuno possa leggere delle conversazioni private.

Inoltre si può effettuare un’altra mossa efficace che riguarda l’abilitazione dell’autentificazione a due fattori. In poche parole oltre a ricevere tramite sms il codice di verifica, in questo modo sarà possibile inserire anche un codice di 6 cifre deciso dall’utente in un primo momento.