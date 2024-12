“Buon anno, signora”: ti chiamano per gli auguri, ma è una truffa I Anziani a rischio, fare due chiacchiere con gli sconosciuti vale la pensione intera

Purtroppo vengono presi di mira gli anziani dai truffatori che attraverso una telefonata possono svuotare nell’immediato il portafoglio. Andiamo a scoprire tutto i dettagli per evitare il peggio.

I truffatori cercano sempre di ingannare il prossimo per avere un proprio tornaconto. Molti fanno ricorso al dispositivo cellulare per raggiungere questo obiettivo. Molto spesso ti capita di ricevere un sms con all’interno un link su cui viene chiesto di cliccare per risolvere dei problemi inerenti alla propria carta di credito.

In questo caso si parla di “sms phishing” inviato da hacker stranieri che vogliono accedere ai dati personali per svuotare le tasche nell’immediato. Un campanello d’allarme potrebbe essere la grammatica scorretta proprio perché i truffatori non conoscono bene la lingua italiana.

C’è anche chi ricorre direttamente a una telefonata e quasi sempre sono presi di mira gli anziani perché risultano essere più facili da corrompere. Possono ricevere una chiamata da coloro che si spacciano per un parente e chiedono dei soldi. Per questo motivo inviano il codice Iban su cui effettuare il bonifico per poi dileguarsi nel nulla.

Adesso si potrebbe ricevere un altro tipo di chiamata da qualche truffatore e, senza rendersene conto, è alta la probabilità di essere derubati. Andiamo a scoprire la nuova trovata messa a punto da chi è mosso da cattive intenzioni.

La nuova truffa che sta creando problemi

Secondo quanto riportato sul sito quotidiano.net ci sia la probabilità di essere vittima della cosiddetta truffa del sì. Purtroppo sono tante le persone che hanno avuto dei problemi perché hanno abbassato la guardia. Infatti tutti siamo alle prese con le chiamate dei call center che cercano di convincerci ad attivare abbonamenti e tariffe.

In questo caso l’abbonamento e le tariffe possono essere attivate senza il consenso la parte della persona e questo può rappresentare un problema. La tattica consiste nel far pronunciare la parola “sì” a una domanda che può risultare innocua, ma in realtà non è assolutamente così.

Ecco come evitare di essere raggirati

In poche parole alcune parole vengono registrate e accuratamente tagliate, estrapolate dal contesto per poi essere utilizzate come forma di consenso alla sottoscrizione di un contratto. Secondo un calcolo approssimativo 15 milioni di utenti dovranno rivedere il piano tariffario di luce e gas, poiché il cambiamento è avvenuto a loro insaputa.

Per evitare il peggio, occorre prendere in considerazione delle sagge pratiche. Non si devono dare i dati anagrafici, i codici POD e/o PDR (quelli per individuare l’impianto per prelievo di energia elettrica e gas), il codice fiscale e iscriversi al Registro delle opposizioni (in questo modo non si riceveranno più chiamate dai call center). In primis è fondamentale non dire sì, ma rispondere con altre parole.